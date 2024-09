Desay Battery présente ses solutions énergétiques avancées au salon RE+ 2024

ANAHEIM, Californie, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Desay Battery, chef de file mondial des solutions complètes de stockage d'énergie, est fier de présenter ses dernières innovations à l'occasion du RE+ 2024, le plus grand événement consacré aux énergies propres en Amérique du Nord, qui se tient du 9 au 12 septembre.

image

Dans le cadre de la transition vers l'énergie verte, chaque détail compte. Desay Battery fournit des solutions professionnelles et fiables pour améliorer l'efficacité et la sécurité des projets de stockage d'énergie. En juin, Desay Battery a lancé la cellule et le système de stockage d'énergie pour la sécurité active. Ce système innovant utilise des capteurs avancés pour surveiller la pression de chaque cellule en temps réel, analyser la santé de la batterie, prédire avec précision la durée de vie des cellules et émettre des alertes précoces en cas de défaillance potentielle. En identifiant et en atténuant les risques au niveau de la cellule unique, le système permet de réagir rapidement aux anomalies, ce qui aide les utilisateurs à prendre des décisions de maintenance rapides et éclairées pour assurer la stabilité à long terme de la batterie.

Le salon présente plusieurs produits fiables et de grande qualité qui ont également été utilisés dans le cadre de divers projets, soulignant ainsi leur fiabilité. La cellule LFP 314Ah offre une durée de vie standard allant jusqu'à 12 000 cycles à 25 degrés Celsius, offrant une densité énergétique élevée et améliorant les avantages économiques et la longévité des systèmes de stockage d'énergie. En outre, Desay Battery a présenté ses cellules LFP de 100Ah et 280Ah. Les trois types de piles ont passé des tests de certification internationaux rigoureux, notamment GB/T36276, UL1973, IEC62619, UN38.3, RoHS et UL9540A.

Les cellules au sodium de 68Ah et 200Ah présentées offrent une capacité spécifique élevée et sont bien adaptées aux scénarios de stockage d'énergie à haute altitude, à basse température et en FM, démontrant ainsi l'innovation technologique de Desay Battery.

Les armoires de stockage d'énergie commerciales et industrielles de Desay Battery, y compris les armoires extérieures C&l de 215kWh et 344kWh et les armoires de stockage d'énergie domestiques à cadre enfichable, sont des solutions polyvalentes pour diverses applications telles que la production d'énergie distribuée, le stockage d'énergie en micro-réseau, le chargement et le stockage de véhicules électriques, le stockage d'énergie urbain et les stations de stockage d'énergie C&l. L'armoire à cadre enfichable offre des capacités de 30kWh, 50kWh et 100kWh, ce qui permet des configurations flexibles pour répondre aux divers besoins des clients et simplifie l'installation et le démontage.

Desay Battery a également présenté son système ESS de 5 MWh, qui se caractérise par une grande intégration, une grande efficacité et une grande sécurité. La conception de la boîte AB permet d'économiser 43 % de l'espace au sol, et la conception du conteneur standard de 20 pieds répond aux normes mondiales de transport maritime.

Lors du RE+ 2024, Desay Battery discute des tendances du secteur et explore les possibilités de coopération avec des partenaires mondiaux. Visitez le stand NORTH HALL 200#93010 pour découvrir l'expertise technique et les capacités de R&D de l'entreprise.

Pour les demandes de renseignements commerciaux, veuillez contacter [email protected].

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://desayest.com/eindex.html.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501302/image.jpg