Descarbonização, transportes públicos e mobilidade aérea urbana, tópicos-chave no Tomorrow.Mobility World Congress 2022

BARCELONA, Espanha, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A segunda edição do Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), o evento internacional que promove o design e a adoção de novos modelos de mobilidade urbana sustentável, será realizada em Barcelona de 15 a 17 de novembro sob o tema What Moves You? (O que o move?). Organizada conjuntamente pela Fira Barcelona e pelo EIT Urban Mobility, uma iniciativa do Instituto Europeu de inovação e Tecnologia, um organismo da União Europeia, o evento reunirá 80 peritos internacionais e mais de 100 empresas expositoras para traçar em conjunto o mapa para o futuro da mobilidade.

Decarbonisation, Public Transportation and Urban Air Mobility, key topics at Tomorrow.Mobility World Congress 2022

As sessões abordarão os principais desafios da mobilidade, incluindo transformar o transporte público numa prioridade global num contexto de aumento dos preços da energia, utilizando zonas de baixa emissão, eletrificação e micromobilidade para alcançar a neutralidade de carbono e desenvolver em segurança a Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Outros tópicos importantes abordados incluem mobilidade como um serviço, micromobilidade, logística de última milha, transporte digital e futuro, infraestrutura de transporte e transição e eficiência energética.

Entre os especialistas que participam no debate estão Kelly Larson, líder do trabalho de segurança rodoviária e prevenção de afogamento da Bloomberg Philanthropies; Karen Vancluysen, secretária geral da POLIS; Marco te Brömmelstroet, professor em Futuros de Mobilidade Urbana, Universidade de Amesterdão; e Thomas Geier, diretor de pesquisa e política das Autoridades Europeias de Transporte Metropolitano; Maria Tsavachidis, CEO do EIT Mobilidade Urbana; e Winfried Hermann, ministro dos transportes do estado de Baden-Württemberg (Alemanha). Serão apresentados pela primeira vez durante o congresso de três dias dois estudos sobre a abordagem cidade em 15 minutos e sobre o desenvolvimento da UAM.

O Tomorrow.Mobility também contará com um espaço de exposições onde empresas, tais como Deloitte, BSM, Moventia, RACC, Renfe, Keolis e Mercedes irão apresentar os seus mais recentes produtos. Além disso, muitas instituições, tais como a AMB, a FGC, a TMB, a CARNET e a ETRA também participarão no evento.

Plataforma Wide Knowledge

O TMWC será realizado em conjunto com o Smart City Expo World Congress e o PUZZLE X, estabelecendo uma combinação incomparável de eventos. O Smart City Expo World Congress é a principal cimeira internacional para cidades e soluções urbanas inteligentes e, na sua edição de 2022, reunirá mais de 1000 expositores, 400 oradores e mais de 20 000 participantes de mais de 100 países e regiões. O PUZZLE X visa aproveitar o potencial dos materiais avançados para resolver alguns dos desafios que a sociedade enfrenta. Materiais avançados e de ponta, incluem materiais quânticos, materiais de baixa dimensão, materiais 2D como grafeno, materiais avançados e compostos inteligentes, entre outros.

