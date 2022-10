La décarbonisation, les transports publics et la mobilité aérienne urbaine seront les principaux thèmes du Tomorrow.Mobility World Congress 2022

BARCELONE, Espagne, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La deuxième édition du Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), l'événement international de promotion de la conception et de l'adoption de nouveaux modèles de mobilité urbaine durable, se tiendra à Barcelone du 15 au 17 novembre et aura pour thème « What Moves You? » Organisé conjointement par la Fira de Barcelone et EIT Urban Mobility, une initiative de l'Institut européen d'innovation et de technologie, un organe de l'Union européenne, l'événement réunira 80 experts internationaux et plus de 100 entreprises exposantes pour tracer ensemble la feuille de route vers l'avenir de la mobilité.

Decarbonisation, Public Transportation and Urban Air Mobility, key topics at Tomorrow.Mobility World Congress 2022

Les sessions aborderont les principaux défis en matière de mobilité : considérer le transport public comme une priorité mondiale dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, utiliser les zones à faibles émissions, l'électrification et la micromobilité pour atteindre la neutralité carbone, et développer en toute sécurité la mobilité aérienne urbaine (UAM). D'autres sujets clés seront abordés : la mobilité en tant que service, la micromobilité, la logistique du dernier kilomètre, les transports du futur et numériques, les infrastructures de transport, ainsi que la transition et l'efficacité énergétiques.

Parmi les experts qui prendront part à la discussion, citons Kelly Larson, responsable de la sécurité routière et de la prévention des noyades chez Bloomberg Philanthropies ; Karen Vancluysen, secrétaire générale de POLIS ; Marco te Brömmelstroet, professeur en mobilité urbaine future à l'Université d'Amsterdam ; et Thomas Geier, responsable de la recherche et des politiques chez European Metropolitan Transport Authorities ; Maria Tsavachidis, PDG de EIT Urban Mobility ; et Winfried Hermann, ministre des transports de l'État de Baden-Württemberg (Allemagne). Lors de ce congrès qui durera trois jours, deux études seront présentées pour la première fois sur l'approche de la ville en 15 minutes et sur le développement de l'UAM.

Tomorrow.Mobility proposera également un espace d'exposition où des entreprises telles que Deloitte, BSM, Moventia, RACC, Renfe, Keolis et Mercedes présenteront leurs derniers produits. En outre, de nombreuses institutions telles que AMB, FGC, TMB, CARNET et ETRA participeront également à l'événement.

Une large plateforme de connaissances

L'édition pilote du TMWC sera organisée conjointement avec le congrès Smart City Expo World et PUZZLE X, constituant ainsi une combinaison d'événements inégalée. Le congrès Smart City Expo World est le principal sommet international consacré aux villes et aux solutions urbaines intelligentes. Lors de son édition 2022, il rassemblera plus de 1 000 exposants, 400 conférenciers et plus de 20 000 participants provenant de plus de 100 pays et régions. PUZZLE X vise à saisir le potentiel des matériaux pionniers pour résoudre certains des défis auxquels la société est confrontée. Les matériaux pionniers et avancés comprennent les matériaux quantiques, les matériaux de faible dimension, les matériaux 2D comme le graphène, les matériaux de pointe et les composites intelligents, entre autres.

