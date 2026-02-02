DESCENTE öffnet CASA DESCENTE in Cortina, Italien

Zeitlich begrenzte Öffnung des House of DESCENTE, CASA DESCENTE

TOKIO, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DESCENTE LTD. öffnet CASA DESCENTE in Cortina d'Ampezzo, Italien, für die Dauer der Olympischen Winterspiele Milano Cortina.

CASA DESCENTE wird als Anlaufstelle für Athleten, Teams, beteiligtes Personal sowie Medien dienen und gastronomische Angebote sowie Medienunterstützung bieten.

casa_Descente_entrance_out_high 2

Informationen zu CASA DESCENTE

CASA DESCENTE bietet einen Gastronomiebereich, in dem Athleten, Teams, beteiligtes Personal sowie Medien entspannen und in das gesamte Markenerlebnis von DESCENTE eintauchen können.

Dieser Bereich präsentiert DESCENTES Handwerkskunst, neueste Technologien und Geschichte – jene Elemente, die es der Marke ermöglichen, kontinuierlich Hochleistungsbekleidung zu entwickeln, mit der Spitzenathleten weltweit ihre Bestleistungen erreichen.

Markenausstellung und Markenerlebnis

1. Ausstellung zur Geschichte von DESCENTE

Diese Ausstellung zeigt die 90-jährige Geschichte von DESCENTE seit der Gründung 1935 und beleuchtet die Entwicklung des Unternehmens als Anbieter von Hochleistungsbekleidung für einige der besten Athleten der Welt. Historische Rennanzüge aus dem Firmenarchiv veranschaulichen die Fortschritte in der Bekleidungstechnologie von den Anfängen der Skibekleidung von DESCENTE bis hin zu den heutigen Erfolgen im internationalen Wettkampf.

2. Rennanzügeausstellung

Eine Präsentation von DESCENTEs Rennanzügen für die Nationalteams der Schweiz, Kanadas, Deutschlands, Spaniens, Chinas sowie Koreas lässt Besucher die Verbindung aus Performance und Ästhetik erleben, aus der die funktionale Schönheit entsteht, die DESCENTE auszeichnet.

3. Präsentation der neuesten Technologien

Gezeigt werden Produkte mit Technologien, die am F&E-Hub von DESCENTE, DISC (DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX) OSAKA, sowie in weiteren Einrichtungen entwickelt wurden. Die Ausstellung hebt das über Jahre aufgebaute Know-how der Marke und ihr Engagement für Innovation hervor und stellt Produkte mit firmeneigenen Schnittkonstruktionsverfahren, fortschrittlicher Funktionalität sowie akribischer Detailarbeit vor.

4. Lounge mit Großbildschirm und bequemen Sitzgelegenheiten

Der Loungebereich wird mit einem Großbildschirm ausgestattet, um Live-Übertragungen von Wettkämpfen sowie Highlight-Videos zu zeigen. Neben einer entspannten Umgebung zum Verfolgen der Wettkämpfe dient der Bereich auch als Gastronomiebereich, der den Austausch zwischen Athleten, Teams und beteiligtem Personal fördert.

Zeitraum: 7. Februar (Samstag) – 22. Februar (Sonntag) 2026

(während der Dauer der Spiele / Ortszeit)

Ort: Località Gilardon, 4, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL), Italien

Fläche: 300 ㎡

Informationen zur Premium-Sportmarke DESCENTE

DESCENTE entwickelt hochwertige, leistungsstarke und designorientierte Sportprodukte, die funktionale Schönheit in den Mittelpunkt stellen. Mit einer Fertigung, in der die Perspektive von Athleten eine wichtige Rolle spielt, hat sich DESCENTE als Premium-Sportmarke weiterentwickelt, indem das Unternehmen Spitzenathleten durch firmeneigene Sporttechnologien und kompromisslose Handwerkskunst dabei unterstützt, ihre Bestleistungen abzurufen. DESCENTE strebt danach, eine Marke zu sein, die Menschen im Alltag Selbstvertrauen vermittelt, Sporttreibende inspiriert sowie motiviert, die sich jeden Tag neuen Möglichkeiten stellen – ihren Herausforderungsgeist entfacht und eine überlegene Leistungsfähigkeit von Körper und Geist fördert.

