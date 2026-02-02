DESCENTE ouvre CASA DESCENTE à Cortina, en Italie

Ouverture pour une période limitée de la Maison de DESCENTE, CASA DESCENTE

TOKYO, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- DESCENTE LTD. ouvrira CASA DESCENTE à Cortina d'Ampezzo, en Italie, pendant la période les Jeux olympiques d'hiver Milano Cortina.

La CASA DESCENTE servira de lieu d'accueil pour les athlètes, les équipes, le personnel concerné et les membres de la presse, et offrira des services d'hospitalité ainsi qu'un soutien aux services de presse.

casa_Descente_entrance_out_high 2

À propos de CASA DESCENTE

La CASA DESCENTE est conçue comme un espace d'accueil où les athlètes, les équipes, le personnel associé et la presse peuvent se détendre et s'immerger dans l'expérience totale de la marque DESCENTE.

Cet espace présente le savoir-faire, les dernières technologies et l'histoire de DESCENTE - les éléments qui ont permis à la marque de créer continuellement des vêtements de haute performance pour aider les athlètes du monde entier à atteindre leurs meilleures performances.

Exposition et expérience de la marque

1. Exposition sur l'histoire de DESCENTE

Cette exposition présente les 90 ans d'histoire de DESCENTE depuis sa création en 1935, en soulignant son évolution en tant que fournisseur de vêtements de haute performance à l'intention des meilleurs athlètes mondiaux. Les combinaisons de course historiques tirées des archives de l'entreprise montrent de manière frappante les progrès de la technologie des vêtements depuis les origines des vêtements de ski DESCENTE jusqu'aux performances gagnantes dans les compétitions internationales actuelles.

2. Exposition de combinaisons de course

Une exposition de combinaisons de course DESCENTE pour les équipes nationales de Suisse, du Canada, d'Allemagne, d'Espagne, de Chine et de Corée permettra aux visiteurs de découvrir la fusion de la performance et de l'esthétique, créant ainsi la beauté fonctionnelle qui caractérise DESCENTE.

3. Présentation des dernières technologies

Des articles intégrant des technologies développées au centre de recherche et développement de DESCENTE, DISC (DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX) OSAKA, et dans d'autres sites seront exposés. L'exposition mettra en évidence l'expertise accumulée par la marque et son engagement en faveur de l'innovation, en présentant des produits qui mettent en valeur les techniques de création de motifs exclusives de DESCENTE, les fonctionnalités avancées et l'attention méticuleuse accordée aux détails.

4. Salon avec grand écran et sièges confortables

Le salon sera équipé d'un grand écran permettant de visionner les compétitions en direct et en différé. En plus d'offrir un environnement décontracté pour le visionnage des événements, l'espace sera également une zone d'accueil pour l'interaction entre les athlètes, les équipes et le personnel associé.

Aperçu de CASA DESCENTE

Période : 7 février (samedi) - 22 février (dimanche), 2026

(pendant la période des Jeux / heure locale)

Lieu : Località Gilardon, 4, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL), Italie

Superficie : 300 ㎡

À propos de la marque de sport haut de gamme DESCENTE

DESCENTE crée des produits de sport de haute qualité, très performants et au design recherché, dans un souci de beauté fonctionnelle. Avec une fabrication qui tient compte du point de vue des athlètes, DESCENTE a évolué en tant que marque de sport haut de gamme en soutenant les performances de pointe des athlètes grâce à des technologies sportives exclusives et à un savoir-faire artisanal sans compromis. DESCENTE veut être une marque qui instille la confiance dans la vie de tous les jours, en inspirant et en dynamisant les sportifs qui découvrent chaque jour de nouvelles possibilités - en galvanisant leur compétitivité et en favorisant à une performance mentale et physique supérieure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2871597/casa_Descente_entrance_out_high.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2871598/2.jpg