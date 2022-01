Descobertas revolucionárias sobre novas características da variante Ômicron e um anticorpo Anti-Ômicron JMB2002

Uma equipe de cientistas liderada pelo Dr. Su-Jun Deng, do Centro de Biologia do Jemincare R&D Center e outra equipe de cientistas do SIMM da CAS, liderada pelo Professor H. Eric Xu e pelo Dr. Wanchao Yin, não só confirmou a ligação e a atividade de neutralização do pseudovírus do JMB2002 contra a variante Ômicron, mas também resolveu as estruturas da proteína spike da variante Ômicron em complexo com o ACE2 e o JMB2002, respectivamente (Figura 1 e Figura 2). Os esforços de pesquisa conjunta revelaram os mecanismos de aumento da infectividade e da fuga imunológica da variante Ômicron em nível molecular e demonstraram o mecanismo de ligação único do JMB2002 diferente de todos os NAbs relatados. Descobertas detalhadas de novas características da variante Ômicron e JMB2002 foram publicadas no site de pré-impressão da bioRxiv (Referência 1).

Os resultados da pesquisa mais recente indicaram que o JMB2002 tinha alta atividade de ligação à variante Ômicron e mostrou potente função de neutralização do pseudovírus Ômicron (Figura 2A, 2B). Isso é animador considerando que a maioria dos medicamentos com anticorpos neutralizantes do SARS-CoV-2 aprovados e em estágio clínico perderam sua atividade de neutralização ou demonstraram uma redução significativa da potência de neutralização devido a múltiplas mutações da proteína spike na variante Ômicron.

Uma razão da maior infecciosidade da variante Ômicron é que sua proteína spike RBD tem maior capacidade de ligação ao receptor ACE2 do SARS-CoV-2 do que o do tipo selvagem. Existem necessidades imediatas para o desenvolvimento de anticorpos terapêuticos específicos voltadas para a variante Ômicron. Cientistas do Jemincare descobriram que a afinidade de ligação do Fab JMB2002 à proteína spike da variante Ômicron é quatro vezes maior do que a do WT (Figura 2A). Mais importante ainda, o grupo do professor H. Eric Xu resolveu a estrutura do complexo do trímero da proteína spike da variante Ômicron ligado ao JMB2002 (Figura 2C), a estrutura mostra que o JMB2002 se liga à parte traseira do RBD, um epítopo de ligação exclusivo com nova conformação (Figura 2D). Isso sugere que o JMB2002 é uma nova classe de anticorpo neutralizante de SARS-CoV-2 com um mecanismo de ligação diferente de todos os NAbs reportados, sendo classificado como NAb de classe V. Os resultados do ensaio de neutralização de pseudovírus indicam que o JMB2002 é um anticorpo neutralizante de amplo espectro voltado para todas as variantes de preocupação da OMS, exceto a variante Delta (Referência 1).

Estudo clínico de Fase I do JMB2002 concluído na China

Em junho de 2021, foi concluído o estudo clínico de Fase I do JMB2002 em doadores saudáveis na China com excelente segurança e propriedades farmacocinéticas desejáveis. Em março de 2021, o JMB2002 foi aprovado para estudo clínico nos Estados Unidos (IND 154745). No momento, o Jemincare produziu a substância medicamentosa JMB2002 suficiente para estudo clínico adicional em escala de biorreator de 2.000 litros.

Sobre o Jemincare Group Co., Ltd.

Como uma das empresas farmacêuticas bem conhecidas na China, o foco da Jemincare é oferecer medicamentos de alta qualidade aos pacientes, classificando-se entre as dez melhores no ranking das 100 maiores empresas farmacêuticas chinesas por anos. A Jemincare estabeleceu seu centro de P&D no Shanghai Zhangjiang Science City desde o ano de 2018 e recrutou mais de 500 cientistas. O centro de P&D construiu plataformas de tecnologia inovadoras de produtos biológicos, pequenas moléculas e novos sistemas de distribuição de medicamentos, etc. e se dedica ao desenvolvimento de terapias inovadoras para doenças renais, tumores, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, doenças respiratórias, infecções, pediatria e dor.

