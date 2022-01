- Descubrimientos innovadores sobre las nuevas características de la variante Ómicron y un anticuerpo anti-Ómicron JMB2002

SHANGHAI, 4 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Los resultados de la investigación conjunta de Biologics of Jemincare y el Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM) de la Chinese Academy of Sciences (CAS) confirmaron que el JMB2002, un anticuerpo neutralizante (NAb) contra el SARS-CoV-2 descubierto por Biologics of Jemincare sigue siendo eficaz contra la variante Ómicron del SARS-CoV-2.