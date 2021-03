Descripción y detalles del Stinger 2022

El Stinger 2022 llegará esta primavera y estará disponible en las versiones GT-Line, GT1 y GT2, con una edición especial modelo Scorpion lanzado posteriormente. Vea la emocionante revelación del Stinger 2022 aquí.

Al verdadero estilo de un sedán deportivo

Sobre la base de un diseño aclamado por su espíritu entusiasta y perfecto sentido de proporción, las sutiles mejoras de estilo se centran en la apariencia prémium y orientada al desempeño del Stinger. Junto con el nuevo logo dinámico de Kia que adorna el centro de la tapa del capó y las tapas de las llantas, los cambios en el exterior incluyen lo siguiente:

Faros delanteros LED estándar con una nueva función de circulación diurna (DRL) o faros LED tanto de circulación diurna como delanteros con "función Stinger" opcional

Faros traseros LED unidos por un nuevo y atractivo diseño que abarca todo el ancho de la puerta del maletero; las versiones GT cuentan con un completo equipamiento LED con luces de giro LED

Nuevos diseños de llantas de 18 y 19 pulgadas con formas geométricas esbeltas y técnicas

Diseño de punta de escape más audaz para un atractivo visual mejorado

Las mejoras en el interior del Stinger perfeccionan la reconocida experiencia centrada en el conductor:

Los detalles en negro brillante y cromado en el panel de instrumentos brindan un toque de brillo

El moderno patrón de costura en los paneles interiores de las puertas genera un efecto sorprendente dentro del GT; los modelos GT con superficies de cuero Napa adquieren un nuevo diseño de "eslabones de cadena" inspirados por las correas de los relojes pulsera de alta gama

adquieren un nuevo diseño de "eslabones de cadena" inspirados por las correas de los relojes pulsera de alta gama Iluminación ambiental LED de cabina en una intensa selección de colores

La edición especial Scorpion, que llegará a fines de esta primavera, acrecienta aún más el atractivo del Stinger con:

Selectos colores exteriores: Blanco Nieve , Negro Aurora y Plata Cerámica

, Negro Aurora y Plata Cerámica Alerón trasero

Guarnición de parachoques, tapas de los espejos laterales y puntas de escape oscurecidas

Llantas negras únicas

Patrón de fibra de carbono como decoración interior

Puesto a punto por entusiastas de la conducción… para entusiastas de la conducción

De todas las opciones disponibles, el Stinger GT-Line 2022 será pronto visto como el Stinger más cautivador. Se flexiona con más potencia para acelerar lejos de la tradicional definición de "nivel básico":

Motor de 4 cilindros turboalimentado de 2.5 litros

Transmisión automática de 8 velocidades con levas de cambio en el volante



300 caballos de fuerza y 311 lb-pie de torque para un tiempo estimado de 0-60 mph de 5.2 segundos



Tracción trasera (RWD) o tracción de 4 ruedas (AWD) con vectorización de torque disponible



Estimado 22/32/25 mpg1 (RWD); 21/29/24 mpg (AWD)

El motor V6 biturbo de la versión GT continúa ofreciendo mejoras de mayor rendimiento, incluidos frenos Brembo y control de lanzamiento, pero el motor y los pistones trabajarán más duro con un poco más de potencia disponible:

Motor V6 turboalimentado de 3.3 litros

Transmisión automática de 8 velocidades con levas de cambio en el volante



368 caballos de fuerza y 376 lb-pie de torque para un tiempo estimado de 0-60 mph de 4.7 segundos



El nuevo sistema de escape variable electrónico mejora la "tarjeta telefónica" audible del Stinger, especialmente porque supera con creces a otros autos de alto rendimiento



Tracción trasera (RWD) o tracción de 4 ruedas (AWD) con vectorización de torque disponible



Estimado 18/25/20 mpg (RWD); 17/24/20 mpg (AWD)

Mejoras tecnológicas que "quedan en familia"

Siguiendo los pasos del K5 y el Sorento, el Stinger consiente a sus pasajeros con lo último en infoentretenimiento y tecnología:

Pantalla táctil estándar de 10.25 pulgadas 2 con funciones de navegación, y Android Auto y Apple CarPlay también estándar. Además, conectividad inalámbrica Bluetooth 3 de múltiples conexiones y funcionalidad de pantalla dividida

con funciones de navegación, y Android Auto y Apple CarPlay también estándar. Además, conectividad inalámbrica Bluetooth de múltiples conexiones y funcionalidad de pantalla dividida Cargador inalámbrico 4 para smartphones compatibles

para smartphones compatibles La pantalla central TFT a color ampliada de 4.2 pulgadas es más fácil de leer y ofrece un intercambio de información más vibrante.

El centro de visualización de 7 pulgadas disponible brinda la seguridad del monitor de punto ciego incorporado con una visualización de video en vivo de los carriles adyacentes, que se activa a través de la señal de giro. Esta pantalla además proyecta el monitor de vista envolvente disponible, que utiliza cuatro cámaras para brindar una perspectiva del vehículo en 360 grados

El conjunto de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción5 (ADAS) del Stinger se ha ampliado y ahora es el líder de su categoría dentro de este segmento de lujo:

Asistente para evitar colisiones frontales con viraje en cruces: asiste al conductor a frenar para evitar una colisión frontal o bien aminorar los efectos bajo ciertas condiciones cuando se vira a la izquierda y un automóvil se aproxima

Advertencia de salida segura 6 : puede alertar al conductor o a los pasajeros que hayan abierto su puerta a no descender del vehículo cuando los sistemas detecten que otros vehículos se aproximan. Al detectarlos, suena una advertencia.

: puede alertar al conductor o a los pasajeros que hayan abierto su puerta a no descender del vehículo cuando los sistemas detecten que otros vehículos se aproximan. Al detectarlos, suena una advertencia. Asistencia para evitar colisiones en el punto ciego: bajo ciertas condiciones, el sistema puede detectar vehículos que se desplacen por el carril contiguo. Cuando un vehículo es "detectado" en el punto ciego, el auto frena la rueda exterior bajo ciertas condiciones para ayudarse a regresar al carril correcto

Asistencia para prevenir colisiones por tráfico cruzado trasero: ayuda a detectar la mayor parte del tráfico trasero que se aproxima cuando el vehículo está en reversa. Cuando se detecta el tráfico cruzado que se aproxima, el sistema alerta al conductor y frena el vehículo

Control de crucero inteligente basado en el sistema de navegación: aprovecha el sistema de navegación para disminuir la velocidad del vehículo proactivamente antes de tomar las próximas curvas

Asistencia para mantenerse en el carril: sigue las líneas que demarcan el carril detectadas por el sistema y proporciona ajustes del volante para ayudar a mantener el vehículo en el centro del carril

Asistencia de conducción en carretera7: utiliza información referente a los límites de velocidad a nivel federal gracias al sistema de navegación y, bajo ciertas condiciones, automáticamente ajustará la velocidad para que se mantenga en los límites permitidos y mantenga distancia con el vehículo detectado adelante

El impresionante sistema de audio prémium Harman/Kardon8 sigue disponible, mientras que el sistema telemático UVO link9 ofrece una variedad de características avanzadas de vehículo conectado, como las siguientes:

Enrutamiento conectado: un nuevo sistema de cálculo de ruta basado en la nube que utiliza la nube del sistema UVO para calcular la mejor ruta posible por medio de mapas en tiempo real, información predictiva acerca del tráfico que se aproxima basado en información disponible, e IA para aprender las rutas preferidas por los usuarios

Clima conectado: brinda información meteorológica en más de 25,000 ciudades

La función mejorada de asistencia por voz UVO permite el control por voz del clima del vehículo, la calefacción del asiento y del volante, el sistema de audio y otras funciones

Perfiles de usuario conectados: permite a los clientes añadir un perfil de conductor adicional a su vehículo. Los conductores pueden vincular sus cuentas UVO individuales al vehículo y acceder a las funciones remotas por medio de la aplicación Kia Access. El perfil almacena en la nube del sistema UVO algunas configuraciones seleccionadas y pueden compartirse con otros vehículos Kia compatibles.

La integración de UVO y el altavoz inteligente permite a los clientes utilizar un altavoz inteligente o un dispositivo habilitado con el sistema Alexa de Amazon o el asistente de Google para controlar de manera remota algunas funciones (como por ejemplo el arranque remoto)

Notificaciones avanzadas:

La notificación del estado de ralentí del motor y su apagado automático informa al conductor a través de la aplicación UVO link si el motor ha quedado inactivo y, tras un momento predeterminado, lo apaga



La alerta de ocupación trasera puede enviar alertas de notificación automáticas a través de la aplicación UVO link en caso de que el sistema detecte movimiento dentro del vehículo



Los sistemas 911 Connect y Asistencia en la Carretera intentarán automáticamente llamar al 911 por medio del módem UVO incorporado si es que se activa una bolsa de aire. Para situaciones que no son emergencias, se puede conectar con el servicio de asistencia en carretera 24/7 y compartir la ubicación del vehículo

El sistema bajo demanda Find My Car con Monitor de vista envolvente disponible utiliza las cámaras del vehículo para capturar imágenes de los alrededores del mismo y luego compartirlas a través de la aplicación UVO de Kia Access

La Navegación de última milla proporciona indicaciones para que el conductor camine hasta su destino si el vehículo está estacionado entre 0.1 y 1.2 millas de distancia

La integración del calendario se sincroniza con el calendario basado en la nube del propietario y muestra sus eventos en la pantalla táctil. Además, proporciona navegación al destino del evento en caso de que la dirección haya sido ingresada en el evento del calendario

El modo Valet bloquea la pantalla táctil del Stinger para mantener la información personal, por ejemplo, el historial de llamadas, la libreta de direcciones y los destinos de navegación, como información privada cuando el vehículo quede a cargo de un cuidador u otra persona desconocida

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America sigue encabezando las encuestas de calidad y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los Estados Unidos, entre los que se incluyen automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en West Point, Georgia.*

Para información para medios de comunicación, incluidas fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico sobre comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

*Los modelos Telluride, Sorento y K5 se ensamblan en los Estados Unidos con partes de los Estados Unidos y de otros países.

1 Con base en estimaciones EPA. El kilometraje real variará según las opciones, condiciones y hábitos de conducción, y el estado en que se encuentre su vehículo.

2 Las distracciones al conducir pueden provocar la pérdida del control del vehículo. Cuando opere un vehículo, procure nunca usar un sistema vehicular que desvíe su atención de la operación segura de la máquina.

3 La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kia se realiza en conformidad con una licencia. Para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth® se requiere un dispositivo habilitado para dicha tecnología.

4 El sistema de carga solo funciona con determinados dispositivos. Consulte el manual del propietario del vehículo para conocer advertencias e instrucciones.

5 Ningún sistema, independiente de cuán avanzado sea, puede compensar la totalidad de los errores cometidos por el conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con precaución.

6 La Advertencia de Salida Segura no constituye un sustituto para la atención que debe dedicar el conductor, y puede no detectar todos los objetos que rodean al vehículo. Preste siempre atención al tránsito y al área que circunda a su vehículo al momento de salir.

7 El servicio de Asistencia de Conducción en Carretera no constituye un sustituto para la conducción segura, puede no detectar todos los objetos que están alrededor del vehículo y solamente opera en ciertas carreteras federales. Conduzca siempre de manera segura y con precaución.

8 Harman/Kardon es una marca registrada de Harman International Industries, Inc.

9 Disponible solamente con AVN 5.0 con Navegación. Incluye servicio de 1 año. Visite https://owners.kia.com/us/en/uvo-availability.html para conocer más detalles acerca de las características específicas disponibles.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1456839/Kia_Motors_America_2022_Stinger.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia Motors America

Related Links

www.kia.com



SOURCE Kia Motors America