Descubra as principais tendências de iGaming para 2024 na pesquisa exaustiva da SOFTSWISS

GZIRA, Malta, 24 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Os jogadores gravitam em torno de um senso mais profundo de comunidade promovido pela competição, interação social e colaboração no jogo – é uma das observações de uma pesquisa que descreve as tendências do setor para 2024. Em meio ao cenário iGaming em evolução, a SOFTSWISS, uma empresa internacional de tecnologia, compartilha um relatório abrangente detalhando as principais tendências que moldarão o setor no próximo ano.

Top iGaming Trends 2024

Com base em pesquisas internas e externas, o relatório abrange um espectro de tendências existentes e emergentes. Por meio de descrições abrangentes e percepções de especialistas da SOFTSWISS, este relatório por download gratuito tem como objetivo ajudar as empresas de iGaming a moldar suas estratégias para o próximo ano.

Abaixo estão descritos três exemplos da extensa gama de tendências de iGaming, oferecendo um vislumbre das percepções para o setor.

Regulamentação local

O cenário do iGaming está evoluindo com uma variedade de regulamentações locais, refletindo os esforços de cada país para adaptar as estruturas às suas metas sociais e econômicas. Essas regulamentações significam mais do que requisitos legais; elas representam o compromisso de uma nação em cultivar o setor de iGaming para seu benefício.

"Marcando um marco significativo para o setor, o Brasil entrou no ramo regulamentado de iGaming em 2023. Essa mudança não apenas demonstrou o compromisso do país com a autorregulamentação, mas também se alinhou a uma tendência global mais ampla. A mudança significa uma transformação no setor, indicando um movimento coletivo em direção a mercados mais estruturados e confiáveis em escala global", afirma Max Trafimovich, diretor comercial da SOFTSWISS.

Ao analisar os dados, torna-se evidente que a América Latina apresenta as perspectivas mais promissoras para o iGaming em 2024, seguida de perto pela América do Norte e Europa. A região da Ásia-Pacífico também oferece uma oportunidade substancial, enquanto a África e o Oriente Médio, apesar de terem uma participação de mercado menor, ainda apresentam possibilidades notáveis.

Bem-estar do jogador

O foco no jogo responsável permanece proeminente no iGaming. Seu crescente impacto se estende por vários aspectos operacionais, abrangendo o envolvimento do jogador e estratégias de marketing. Isso enfatiza o compromisso do setor em priorizar a segurança e o bem-estar do jogador, consolidando sua reputação de manter padrões éticos e fortalecer a fidelidade do cliente.

Entre os fatores fundamentais que impulsionam as questões de jogo responsável, os entrevistados destacam requisitos regulatórios, atenção da mídia e conscientização pública, possíveis consequências legais e responsabilidade ética.

Gamificação e experiência de jogo coletiva

Os especialistas da SOFTSWISS reconhecem a gamificação (ou gamification, em inglês) como um foco futuro crucial, respondendo ao cenário em constante evolução do iGaming, no qual as linhas entre jogar e apostar estão cada vez mais tênues. Essa mudança visa cultivar uma experiência gamificada que esteja alinhada com as expectativas em evolução dos jogadores – envolvimento que se estende além do jogo básico.

O setor de iGaming está à beira de uma transformação significativa, com a incorporação de elementos sociais surgindo como a próxima grande tendência no envolvimento do jogador. Torneios, desafios e competições em equipe estão assumindo o centro do palco, promovendo uma experiência de jogo coletiva que atrai jogadores em busca da camaradagem dos ambientes off-line no domínio on-line.

Valentina Bagniya, diretora de Marketing da SOFTSWISS, resume: "Por ser uma empresa de tecnologia inovadora e uma das líderes em iGaming, a SOFTSWISS reconhece sua responsabilidade como criadora de tendências no setor. Esse relatório é nossa contribuição intelectual significativa para o desenvolvimento de nossa esfera, especialmente durante o período crucial em que as empresas estão aprimorando suas estratégias de negócios para o próximo ano".

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia que oferece soluções de primeira linha para iGaming. Em 2013, a SOFTSWISS foi a primeira a introduzir uma solução de cassino on-line otimizada para Bitcoin .

