Descubra las delicias culinarias de San Antonio este otoño

SAN ANTONIO, 5 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Conocida como la cuna de la cocina Tex-Mex, San Antonio está en expansión, lo que hace que sea más difícil para los amantes de la gastronomía resistirse a sus ofertas culinarias. Con temperaturas cálidas ideales para festivales y comidas al aire libre en el otoño, los visitantes querrán experimentar los nuevos restaurantes dirigidos por chefs, así como unirse a las celebraciones del 20º aniversario del festival gastronómico Culinaria y el festival de cocina latinoamericana Arriba México del Culinary Institute of America.

Se invita a los visitantes a que levanten sus copas y brinden por el 20º aniversario del Culinaria Wine + Food Festival , que se celebrará del 26 al 29 de septiembre. Para esta edición, los organizadores servirán algunos de los grandes éxitos de las últimas dos décadas, a la vez que prepararán interesantes interpretaciones de pasados platos favoritos. Se prevé que más de 10,000 personas participarán en los festejos del fin de semana en el hermoso La Cantera Resort & Spa. Entre los eventos más destacados se encuentran Bubbles, una celebración de champán, vino espumoso y cócteles, y el popular final de platos ahumados del festival: "Burgers, BBQ and Beer" (Hamburguesas, barbacoa y cerveza). El festival introducirá un nuevo giro en su evento Lo Mejor de México, con Arte Agave: una fantasía de arte y tequila. Después de una década de ausencia de Culinaria, los organizadores han retomado el componente de mascarada de la Gran Cata, donde los mejores bocados de los chefs y restaurantes de San Antonio se combinan con vinos de todo el mundo y bebidas alcohólicas servidas en cocteles creativos.

En el prestigioso Culinary Institute of America, los huéspedes son invitados a sumergirse en los sabores intensos y la rica cultura de México, mientras los chefs enseñan cómo crear algunos de los platos más emblemáticos del país. Ocho eventos distintos celebrados el 18 y 19 de octubre guiarán a los participantes en un recorrido culinario de los sabores únicos de Oaxaca. Arriba México comenzará con una cena de celebración el 18 de octubre en Savor, el nuevo restaurante de la CIA dirigido por estudiantes. Clases individuales adicionales se adentrarán en cada plato de una comida -incluyendo aperitivos, postres, parrilla al fuego vivo, platos favoritos e intensos- así como una degustación especial de vinos y maridaje y una demostración de la salsa madre de México, el mole.

Los visitantes también pueden anticiparse a explorar los nuevos restaurantes exclusivos de San Antonio durante su viaje otoñal. Southerleigh Coast & Comfort, ubicado en la creciente urbanización de uso mixto Brooks, abrirá sus puertas a finales de 2019. El menú de estilo familiar se centrará en mariscos inspirados en las distintas costas del país y las ostras frescas de la costa del Golfo de Texas, complementadas con cervezas Southerleigh artesanales elaboradas en casa. El segundo restaurante de Southerleigh Restaurant Group se unirá a una creciente lista de restaurantes y destiladores artesanales recientemente inaugurados por renombrados nativos de San Antonio. Fontaine's Southern Diner & Bar, el segundo y muy esperado restaurante del chef Tim Rattray de The Granary, abrió sus puertas en junio de 2019 con gran éxito. Fontaine's se encuentra en una gasolinera recién convertida de la era de los años 30 y se basa en la herencia sureña de Rattray y en el amor por las tradiciones de la comida y la bebida del sur. De la mano de The Maverick, del tataranieto de Samuel Augustus Maverick, por el cual todos los demás fueron nombrados, llega Maverick Whiskey. Cuenta la leyenda que Samuel Maverick dejó una jarra de whisky para ser repartida entre los héroes que murieron en el Álamo después de haber sido electo para representar a San Antonio en la nueva República de Texas. Los whiskies Maverick y Alamo siguen vigentes. Todos los licores en The Maverick son elaborados a mano en San Antonio y añejados en barriles de roble hechos en Texas en la tradición del Whisky Alamo original de 1836. La destilería, el salón de degustación, el restaurante y el espacio para reuniones de Maverick Whiskey se encuentran en el restaurado edificio histórico del Lockwood Bank Building (1918).

Para planear un viaje y conocer más sobre la escena culinaria de San Antonio, visite el sitio VisitSanAntonio.com .

Imágenes disponibles en media.visitsanantonio.com .

FUENTE Visit San Antonio

Related Links

http://www.visitsanantonio.com



SOURCE Visit San Antonio