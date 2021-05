Descubra o desenvolvimento do novo sistema de energia no delta do rio Yangtze, explore as ações ecológicas e de redução de carbono da China

Ao longo do caminho, a ação noticiosa mostrou as mudanças na produção e no uso de energia. Em Huainan, Anhui, a ação interpreta o processo de desenvolvimento UHV da China e revela o mistério do pilar do grande poder; em Jinhu, Huai 'an, Jiangsu, o novo modelo de geração de energia fotovoltaica de "pesca -- complementação solar" melhorou muito a taxa de utilização de recursos e melhorou efetivamente o ambiente ecológico local; em Rudong, Nantong, primeiro porto eólico no mar de classe mundial da China, um grupo de gigantes do oceano está sendo erguido na costa, fornecendo energia limpa para milhões de famílias e negócios; em Chongming, Xangai, uma futura ilha ecológica de neutralidade de carbono, de alta qualidade, ônibus ecológicos cobrem toda a ilha, e todos os participantes da China Flower Expo usam geração de energia fotovoltaica. O ecossistema de energia e cultura da ilha faz com que a "paisagem" verde solidifique o ambiente ecológico original; Tongli, a cidade antiga de Suzhou, se tornou o modelo de cidade da nova energia, "edifícios com energias renováveis", "estradas com armazenamento de baterias" e "complementação de energias múltiplas eólica-solar-bateria", onde o antigo e o futuro se encontram de forma mágica.