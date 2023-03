Descubre los mejores festivales de música de la región con Marriott International en el Caribe y Latinoamérica

MIAMI, 15 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Tras un par de años de eventos suspendidos, 2023 se perfila como un año lleno de música, en el que artistas de prestigio internacional se presentarán en los escenarios más grandes de la región. Marriott International en el Caribe y Latinoamérica ha seleccionado los mejores y a continuación presenta opciones de hospedaje para convertir una escapada a un concierto en unas vacaciones inigualables.

Estéreo Picnic 2023, Colombia

Renaissance Sao Paulo Hotel, The Westin Guadalajara, Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino y Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires.

El Festival Estéreo Picnic 2023 es uno de los eventos más esperados en Bogotá, Colombia, ya que bandas nacionales e internacionales ofrecerán grandes espectáculos del 23 al 26 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18. Los artistas que encabezan el cartel oficial de este año son Tweenty One Pilots, Tame Impala, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Drake, Rosalía, Billie Eilish y Lil Nas X.

Dónde quedarse

Para disfrutar de la capital colombiana y de Esteréo Picnic, el W Bogota puede ser una excelente opción, ya que se encuentra en el exclusivo vecindario de Usaquén, reconocido por sus elegantes restaurantes y boutiques. El W Bogota Restaurant ofrece platillos nacionales e internacionales, y por la noche el bar W Lounge abre sus puertas para disfrutar de sus cocteles.

En esta ocasión, los socios de Marriott Bonvoy, el programa de viajes de Marriott International en el cual es posible acumular puntos en cada estancia y canjearlos por experiencias podrán, disfrutar de exclusivos beneficios para vivir al máximo el Estéreo Picnic 2023. Como parte de la plataforma Marriott Bonvoy Moments, los socios podrán adquirir dos pases VIP para los cuatro días del festival, acceso a las áreas VIP, estancia de cinco noches en el W Bogota, transporte ida y vuelta entre el hotel y festival, así como otros beneficios.

Lollapalooza 2023, Brasil

El festival Lollapalooza es reconocido internacionalmente por su gran escena musical, y en esta ocasión llega del 24 al 26 de marzo al Autódromo de Interlagos situado en Sao Paulo, Brasil. Entre las bandas y artistas que se encargarán de ofrecer uno de los espectáculos más esperados del país se encuentran Twenty One Pilots, Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía, entre otros.

Dónde quedarse

A tan solo a 20 minutos en automóvil del Autódromo de Interlagos, se ubica el JW Marriott Hotel Sao Paulo, ubicado en el distrito de Berrini El hotel cuenta con espacios modernos y comodidades de lujo perfectas para asistir al Lollapalooza Brasil 2023, y extender la estancia para descubrir la ciudad.

Otra opción, es el Renaissance Sao Paulo Hotel ubicado a 40 minutos en automóvil del lugar del evento. La propiedad se localiza en el distrito Jardins en Sao Paulo, considerado el centro cultural y económico de la ciudad. El hotel ofrece exclusivas habitaciones, spa, áreas de entrenamientos, piscina y restaurantes para todos los gustos.

Afterlife, Argentina

Luego de debutar en 2018, y tras confirmarse fechas para la edición 2023 en Brasil, Afterlife regresa a Buenos Aires, el 6, 7 y 8 de abril de este año. Se trata de una fiesta en la que se fusiona la música electrónica, y un gran espectáculo audiovisual, que está a cargo de la firma Tale Of Us de los DJ italianos Matteo Milleri y Carmine Conte, que ya cuenta con espectáculos en todo el mundo. El evento tendrá lugar en Mandarine Park, en Punta Carrasco. Entre el programa anunciado resalta la presencia de Tale Of Us, CamelPhat, Colyn, 8KAYS y Marino Canal.

Dónde quedarse

Tanto el Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires, como el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center son ideales para hospedarse cerca del Mandarine Park, ya que se ubican aproximadamente a 15 minutos en automóvil del lugar del evento. El Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires, se encuentra en el corazón de la ciudad y permite a los huéspedes disfrutar del lujo en cada momento. Entre su oferta culinaria, está el St. Regis Restaurant, en donde se puede degustar de la gastronomía argentina.

Por su parte, la ubicación del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center permite visitar los barrios cercanos al hotel como San Telmo, Palermo, Puerto Madero, entre otros. El Doce25 se ha convertido en el lugar por excelencia del hotel para disfrutar de la mixología local.

Ultra 2023, Perú

El evento de música electrónica que cuenta con los mejores DJ del mundo, y una escenografía y producción audiovisual de primer nivel, llega al Estadio San Marcos en Lima, Perú, el próximo 22 de abril. El Ultra Musical Festival se ha presentado en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Sudáfrica, España, Australia, Corea del Sur, Japón, entre otros países. En esta ocasión, Alan Walker, Marshmello, Oliver Heldens y Timmy Trumpet se encargarán de encabezar esta primera edición del festival en la capital peruana.

Dónde quedarse

Una propuesta de hospedaje es el JW Marriott Lima ubicado a 35 minutos de distancia en automóvil del Estadio San Marcos. La propiedad se localiza a pasos de las playas Costa Verde y cerca del mercado indio, la catedral y la Plaza Mayor de Lima, por lo que la visita para asistir al Ultra Festival puede aprovecharse para convertirse en unas increíbles vacaciones.

Masters of Rock, Chile

El próximo 30 de abril, el estadio Santa Laura en la ciudad de Santiago, Chile, se convertirá en punto de reunión para los amantes del rock, quienes recibirán a bandas históricas. Entre ellas, Kiss, un ícono de la escena musical con 50 años de éxitos; Scorpions que nació hace más de 5 décadas y se mantiene vigente; Deep Purple quienes regresan a tierras chilenas después de 5 años; Helloween, aportará el poder del metal en el festival; Skid Row, una de las bandas emblemáticas del rock estadounidense de los 80´s y 90´s; entre otros artistas.

Dónde quedarse

El Four Points by Sheraton Santiago, es una de las opciones para hospedarse y acudir al Masters of Rock, ya que queda a 20 minutos en automóvil del estadio Santa Laura y su ubicación permite visitar el centro de Santiago, y otras atracciones como el Mall Costanera Center, el parque de la Esculturas y el Parque Arauco.

El Santiago Marriott Hotel, también a 20 minutos del evento, pone a disposición de los huéspedes, habitaciones y comodidades para recargar energías después de brincar toda la noche. Entre la gastronomía que ofrece la propiedad, el restaurante Latin Grill es reconocido por su propuesta de cocina chilena auténtica.

Corona Capital Guadalajara, México

Después de algunos rumores e incertidumbre, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, el Corona Capital Guadalajara, anunció fechas, lugar y los artistas participantes. Lo mejor del rock y la música alternativa nacional e internacional se presentará el próximo 20 y 21 de mayo. Entre las bandas de renombre que se actuarán en el festival, destacan Imagine Dragons, Interpol, The Chainsmokers, Pixies, entre muchos artistas más, quienes serán los encargados de encender al máximo el ambiente en el Valle VFG en Jalisco.

Dónde quedarse

A no más de 40 minutos en automóvil del Valle VFG, se encuentra The Westin Guadalajara, un hotel ubicado en una de las áreas más prestigiosas de Jalisco. Esta opción es perfecta para asistir al Corona Capital Guadalajara y alargar la estancia, ya que además de las exclusivas habitaciones y comodidades, cerca del hotel se pueden visitar atracciones como Chapalita y Zapopan. Entre la oferta gastronómica que ofrece la propiedad se encuentran el restaurante de mariscos La Suvicheria y El Candil con un diseño bistro que ofrece platillos tradicionales.

Aruba Soul Beach Music Festival, Aruba

Disfrutar de la música en una de las islas más bellas del Caribe es posible en el Aruba Soul Beach Music Festival. En el 21 aniversario del evento, que se llevará a cabo del 24 al 29 de mayo en la isla, se contará con la presencia de Jill Scott, The Roots, Lucky Daye, entre otros artistas.

Dónde quedarse

El Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, ubicado junto a las playas caribeñas de Palm Beach y a 10 minutos en automóvil del evento, ofrece habitaciones vistas al océano perfectas para disfrutar de unas vacaciones en la isla y aprovechar de uno de los festivales más importantes de Aruba. Asimismo, los huéspedes pueden pasar el rato en la piscina H2Oasis, o disfrutar las opciones gastronómicas de Ruth's Chris Steak House, Atardi y La Vista.

Todas las opciones de hospedaje que se presentaron forman parte del portafolio de Marriott Bonvoy. Una vez más, los 179 millones de miembros, de los cuales, 5.7 millones pertenecen al Caribe y Latinoamérica tendrán la oportunidad de fusionar grandes eventos con estancias personalizadas. Utilizando los puntos Marriott Bonvoy acumulados en viajes y otras actividades, los socios pueden obtener acceso VIP a experiencias únicas en todo el mundo. Las experiencias disponibles actualmente en la plataforma incluyen cenas privadas con renombrados chefs en algunos de los restaurantes más exclusivos del mundo y acceso VIP a eventos deportivos, conciertos y experiencias culturales.

Otros ejemplos recientes de Marriott Bonvoy Moments en Latinoamérica incluyen el Carnaval de Barranquilla y el Argentina Open 2023. Para reservar u obtener más información, visita https://www.espanol.marriott.com/default.mi

