Descubre un nuevo mundo culinario con Olives from Spain para celebrar el Columbus Day

Cristóbal Colón descubrió el "Nuevo Mundo". La expedición que encabezaba el celebre navegante puso pie por primera vez en América el 14 de octubre de 1492. A partir de ahí, se inició el contacto entre Europa y América: un encuentro entre dos mundos.

Olives from Spain quiere rendir homenaje a esta confluencia de civilizaciones en una fecha tan importante con un trío de recetas irresistibles que reúnen lo mejor de la cultura estadounidense y europea utilizando las versátiles y sabrosas aceitunas.

En el marco de la campaña Have an Olive Day, el prestigioso innovador culinario, el chef José Andrés, lleva más de dos años introduciendo la aceituna europea en el mercado norteamericano con gran aceptación y se ha convertido en un puente por donde pasa lo mejor de la gastronomía de los dos continentes. Un éxito que se debe, en gran parte, a la polivalencia y al abanico de posibilidades que ofrece la aceituna en la cocina a través de infinidad de formatos culinarios (whole olives, sliced, pitted…) y variedades (Manzanilla, Queen, stuffed with Pimiento…).

Este fruto es capaz de transformar platos aburridos en elaboraciones originales con un sinfín de matices incluso para los paladares más exigentes, ya que las aceitunas tienen los cuatro sabores básicos: ácido, amargo, dulce y salado.

Mexican tacos with olives

Nuestra versión de tacos tiene pollo, frijoles negros, queso y, por supuesto, aceitunas de Manzanilla.

Olives and cheese tequeños

Los tequeños son el aperitivo venezolano por excelencia que triunfa donde sea que vaya. No te pierdas nuestra versión ibérica con queso manchego y aceitunas. Simplemente irresistibles.

Cuban ropa vieja with olives

¿Te imaginas fusionar lo mejor del Caribe y el Mediterráneo? Con nuestra receta de "ropa vieja" cubana con aceitunas rellenas no tendrás que imaginarlo.

Sobre INTERACEITUNA y aceitunas de España

INTERACEITUNA es la Organización Interprofesional de Aceituna de Mesa reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que representa a todo el sector de producción, procesamiento y comercialización de aceitunas de mesa. Creado para implementar diferentes programas y actividades de interés general, INTERACEITUNA promueve el conocimiento de las aceitunas de mesa españolas y lleva a cabo actividades de investigación, promoción y desarrollo del sector. INTERACEITUNA y la Unión Europea se han asociado para promocionar este producto.

@HaveanOliveDay

haveanoliveday

www.haveanoliveday.eu

More info:

gabriela.fernandez@tactics.es

oscar.westermeyer@tactics.es

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1010244/Olives_from_Spain.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010245/Olives_from_Spain.jpg

FUENTE Olives from Spain

Related Links

https://www.haveanoliveday.eu



SOURCE Olives from Spain