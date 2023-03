Desenvolvedores de jogos NFT do metaverso arrecadam 30 milhões da comunidade e dos jogadores na mais longa venda de tokens do mundo

SINGAPURA, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Pixelcraft Studios, criador do Aavegotchi, um protocolo e comunidade de jogos na Web3 em rápido crescimento, anunciou a conclusão bem-sucedida de uma venda de tokens de vários anos, arrecadando um total de $30 milhões.

A partir de 14 de setembro de 2020, a venda do token $GHST foi estruturada como uma DAICO (ICO Autônoma Descentralizada), um modelo de captação descentralizada de fundos inicialmente proposto por Vitalik Buterin, fundador da Ethereum.

Com duração de mais de dois anos, a venda finalmente terminou quando o AavegotchiDAO, o órgão de administração oficial do protocolo Aavegotchi, votou para encerrar a venda devido à incerteza sobre a estabilidade da stablecoinDAI.

Ironicamente, a venda terminou no mesmo dia da desvinculação da DAI e da USDC do dólar causada pelo colapso do Silicon Valley Bank.

A arrecadação final de 30 milhões representa uma das maiores rodadas de arrecadação de fundos de 2023, especialmente no setor de GameFi. Notavelmente, nenhuma empresa de venture capital (VC) ou investidor anjo participou diretamente da arrecadação.

Os fundos serão divididos entre os participantes da comunidade, e os principais desenvolvedores do Aavegotchi – Pixelcraft Studios – receberão 25%, ou $7,5 milhões, e o DAO Treasury receberá os $22,5 milhões restantes, com todos os fundos destinados ao desenvolvimento, marketing, oferta de liquidez ou recompensas do protocolo.

A equipe do Aavegotchi expressou sua gratidão pelo excepcional apoio da comunidade. "A conclusão bem-sucedida dessa venda representa um divisor de águas para o espaço descentralizado de arrecadação de fundos e, esperamos, um modelo de arrecadação responsável de fundos para projetos no futuro. Estamos entusiasmados por contar com uma comunidade tão forte e dedicada e estamos animados com o potencial do AavegotchiDAO de receber a maior parte dessa arrecadação", disse Coder Dan, cofundador e CEO do Pixelcraft Studios.

O ecossistema do Aavegotchi combina jogos, DeFi (finanças descentralizadas) e NFTs (tokens não fungíveis) para criar experiências únicas e envolventes para os usuários. Os jogadores podem comprar e personalizar Aavegotchis, que são animais de estimação digitais fantasmas com personalidades e habilidades únicas. Esses Aavegotchis poderão então ser usados para travar batalhas com outros jogadores ou participar de vários jogos e atividades dentro do universo Aavegotchi (o Gotchiverse).

O programa anunciado para 2023 inclui uma blockchain de jogos totalmente nova oferecida pela Polygon Supernets com o GHST como gas token, novos títulos de jogos em toda a plataforma e a descentralização on-chain completa do protocolo Aavegotchi.

Contato para a imprensa: [email protected]

Site: https://aavegotchi.com/

Blog: https://blog.aavegotchi.com/

FONTE Pixelcraft Studios

