Les développeurs du métavers gaming NFT collectent 30 millions de dollars auprès de la communauté et des joueurs dans le cadre de la plus longue vente de jetons au monde

SINGAPOUR, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Pixelcraft Studios, créateurs d' Aavegotchi , protocole de gaming et communauté Web3 en plein essor, a annoncé la clôture d'une vente de jetons sur plusieurs années, qui a permis de récolter un total de 30 millions de dollars.

Débutée le 14 septembre 2020, la vente de jetons GHST a été structurée comme un DAICO (Decentralized Autonomous Initial Coin Offerings), un modèle de collecte de fonds décentralisée initialement proposé par Vitalik Buterin fondateur de l'Ethereum.

La vente, qui a duré plus de deux ans, a finalement pris fin lorsque l'AavegotchiDAO, l'organe directeur officiel du protocole Aavegotchi, a voté la clôture de la vente en raison de l'incertitude quant à la stabilité de la cryptomonnaie stable DAI.

Paradoxalement, la vente s'est terminée exactement le même jour que le déclassement du DAI et de l'USDC provoqué par l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

La collecte finale de 30 millions d'euros représente l'une des plus importantes collectes de fonds en 2023, en particulier dans le secteur du GameFi. Il est à noter qu'aucun capital-risque ou investisseur providentiel n'a été directement impliqué dans cette collecte.

Les fonds seront répartis entre les participants de la communauté : les développeurs principaux d'Aavegotchi (Pixelcraft Studios) recevront 25 % des fonds, soit 7,5 millions de dollars, et la trésorerie du DAO recevra les 22,5 millions de dollars restants, tous les fonds étant destinés au développement, au marketing, à la fourniture de liquidités ou à des récompenses protocolaires.

L'équipe d'Aavegotchi a remercié la communauté pour son soutien sans faille. « La clôture de cette vente représente un moment décisif pour l'espace de collecte de fonds décentralisé et, nous l'espérons, un modèle pour la collecte de fonds responsable pour des projets futurs. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur une communauté aussi solide et passionnée, et nous sommes impatients de voir AavegotchiDAO obtenir sa part du gâteau », a déclaré Coder Dan, cofondateur et PDG de Pixelcraft Studios.

L'écosystème Aavegotchi associe le jeu, la DeFi (finance décentralisée) et les NFT (jetons non fongibles) pour créer des expériences uniques et attrayantes pour les utilisateurs. Les joueurs peuvent acheter et personnaliser des Aavegotchis, qui sont des animaux de compagnie numériques fantomatiques dotés de caractéristiques et de capacités uniques. Ces Aavegotchis peuvent ensuite être utilisés pour affronter d'autres joueurs ou participer à divers jeux et activités dans l'univers Aavegotchi (le Gotchiverse).

La feuille de route annoncée pour 2023 comprend une toute nouvelle blockchain de jeux alimentée par les supernets Polygon alimentés par le jeton GHST, de nouveaux jeux multiplateformes et la décentralisation complète du protocole Aavegotchi sur la blockchain.

