Como ele explicou em seu discurso intitulado "Desenvolvimento verde e a construção de uma infraestrutura de TIC com eficiência energética", esta solução tem como objetivo ajudar as operadoras a melhorar sistematicamente a eficiência energética das redes: "À medida que a infraestrutura de TIC continuar a evoluir do 5G e F5G para o 5.5G e F5.5G, as redes verdes, avaliadas pelo índice de intensidade de carbono da rede (NCIe), se tornarão uma parte crucial das futuras redes-alvo. O principal objetivo do lançamento de nossa solução hoje é ajudar as operadoras a construir de forma sistemática redes verdes que abordem simultaneamente o crescimento do tráfego e a redução das emissões de carbono."