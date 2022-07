Экологически чистое развитие, создание энергоэффективной инфраструктуры ИКТ

По словам г-на сон, для содействия клиентам в достижении целей экологически безопасного развития необходимы технологические инновации на трех уровнях:

На уровне объектов и оборудования следует использовать более интегрированные конструкции и новые материалы для полного перемещения объектов вне помещений, повышения энергоэффективности оборудования и эффективности использования возобновляемых источников энергии.

Для обеспечения максимальной энергоэффективности и превращения сетей в полнооптические, упрощенные и интеллектуальные для координации и сетевого взаимодействия между узлами требуется упрощенная сетевая архитектура и повышенная эффективность переадресации.

Для обеспечения экологичности эксплуатации и технического обслуживания необходимо упростить разработку и реализацию новых политик эксплуатации и технического обслуживания и энергосбережения, а также сделать показатели и базовые показатели энергоэффективности более видимыми, управляемыми и оптимизируемыми.

На этом мероприятии компания Song представила разработанную компанией Huawei систему экологически безопасного развития с инновациями на этих трех уровнях, а также новую систему индикаторов NCIe, поддерживающую это трехслойное решение, включающее экологически чистые объекты, экологически чистые сети и экологичную эксплуатацию.

Завершая свою речь, г-н Сон также объявил об открытии Evergreen Land engagement room, где компания Huawei встретится с операторами по всему миру для углубленного обсуждения вопросов экологически безопасного развития и путей создания наиболее энергоэффективной инфраструктуры ИКТ. Он вновь заявил: «Компания Huawei стремится сотрудничать с операторами в целях повышения энергоэффективности инфраструктуры ИКТ и создания ценности с использованием экологически чистых ИКТ-технологий ».

Подробная информация о новом решении Huawei для экологически безопасного развития представлена ниже:

На уровне предприятия данное решение ориентировано на инновации в трех областях:

Развертывание полностью вне помещений: благодаря использованию инновационных материалов ведущий в отрасли силовой модуль с лезвиями поддерживает модели 2G, 3G, 4G и 5G на одном объекте. Ведущее решение One Blade One на объекте обладает энергоэффективностью на 97% (СМ.).

на объекте обладает энергоэффективностью на 97% (СМ.). Высокая степень интеграции: ультраширокополосные модули RF и многодиапазонные антенны интегрируются в эти упрощенные объекты. Разработанная компанией уникальная технология прямой подачи сигналов (SDIF) позволяет достичь нулевого уровня потерь при нулевом количестве кабелей внутри многодиапазонных антенн, повышая энергоэффективность (TEE) оборудования в сфере телекоммуникаций.

Эффективное использование возобновляемых источников энергии: такие решения, как разработанная компанией Huawei оптимизация ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ хранилищ на основе искусственного интеллекта и затенение на основе технологии iPV в целях сокращения потерь, используются для обеспечения максимальной эффективности использования возобновляемых источников энергии.

На сетевом уровне данное решение также включает в себя инновации в трех областях:

Полная оптическая связь: за счет модернизации всей сети от электрической коммутации до оптической коммутации это решение повышает энергоэффективность примерно в 10 раз, а переключение меди на оптоволокно еще более повышает энергоэффективность примерно в пять раз.

Упрощение: многофункциональная обработка данных маршрутизаторами Huawei позволяет объединить в одну систему четыре единицы оборудования. Благодаря модернизации SDH это решение заменяет несколько шкафов на каждом объекте на один подшкаф на каждом объекте, значительно сокращая необходимое пространство в помещениях для размещения оборудования и повышая энергоэффективность сети (НИ). Непрерывное внедрение инноваций в оптическую сеть передачи данных (OTN) также позволило системе ultra-wideband Super C120+L120 поддерживать емкость около 100 Тбит/с, что означает, что 1 миллион пользователей могут одновременно смотреть фильмы в режиме онлайн по одному волокну толщины волос.

Интеллект: данное решение поддерживает интеллектуальную динамическую блокировку маршрутизаторов и автоматически корректирует частоту переадресации сетевых процессоров с учетом изменений в объеме трафика.

На операционном уровне данное решение ориентировано на пользовательские операции, политику энергосбережения и индикаторы энергоэффективности:

Данное решение ускоряет миграцию пользователей в сети с использованием более энергоэффективных крыс, например, от 2G и 3G до 4G и 5G, значительно сокращая энергопотребление на бит и снижая значение NCIe.

Данное решение обеспечивает контроль и анализ трафика в режиме реального времени, а также корректирует частоту работы процессоров-экспедиторов или отключает порты в зависимости от изменения объема трафика.

Это решение обеспечивает видимость, управляемость и оптимизацию индикаторов.

Неделя инноваций Win-Win·Huawei Innovation Week проходит с 18 по 21 июля в Шэньчжэне (Китай). С участием международных операторов, отраслевых специалистов и лидеров общественного мнения будут рассмотрены такие темы, как стандарт 5.5G, экологичное развитие и цифровая трансформация, чтобы обсудить общий успех в цифровой экономике. For more information, please visit: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week

