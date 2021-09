Design District, uma nova sede permanente para os setores criativos, é inaugurado em Greenwich Peninsula, Londres

Marcando um momento crucial na história criativa da capital, é o terceiro bairro em Greenwich Peninsula, um novo cenário inovador em Londres. Composto por uma mistura eclética de 16 edifícios diferentes, desenhados por oito arquitetos com visão de futuro em diferentes lugares do globo, é um distrito dedicado à preservação e ao estímulo da inovação e do empreendedorismo criativos, que fazem parte da identidade global de Londres há séculos.

Um ecossistema que pode abrigar 1.800 profissionais criativos, como fabricantes individuais, start-ups ambiciosas, empresas inovadoras e líderes do setor, o distrito oferece uma série de espaços de trabalho diferentes. Uma mistura de empresas, marcas e indivíduos criativos já estão chamando de lar, desde a QUEERCIRCLE, uma organização LGBTQ+ sem fins lucrativos, a Concept Kicks, um projeto de pesquisa e publicação de design de calçados fundado por Daniel Bailey; e a Brace Yourself PR, uma marca de música independente com um catálogo invejável que inclui de Manic Street Preachers, até talentos inovadores, como Bodega.

"Tornar a arte, a cultura e o design acessíveis e inclusivos sempre será um foco para nós. O Design District é um passo empolgante e importante para apoiar empresas e indivíduos em todos os estágios de crescimento, oferecendo uma plataforma muito necessária em um momento crucial para o compartilhamento de ideias, construção de conexões e inovação. Todos eles sofreram muito nos últimos 18 meses." Kerri Sibson, Diretora, Greenwich Peninsula

O Design District ficará nas proximidades de um novo destino gastronômico, o Canteen, que oferece diversas opções de alimentos e bebidas internacionais; a Basketball Court, uma área situada em uma cobertura para jogar com algumas das vistas mais icônicas de Londres; a NOW Gallery, a galeria de arte progressiva local da Peninsula, que recebeu muitas exposições e colaboradores inovadores ao longo dos anos, como Camille Walala e Molly Goddard; o The Tide, primeiro parque elevado e trilha de arte pública de Londres, com várias esculturas significativas de artistas de renome internacional como Damien Hirst, e o Bureau, o novo clube de associados de Londres para as indústrias criativas e o primeiro escritório on/off da cidade, atendendo às novas rotinas de trabalho flexíveis dentro das empresas.

Com a chegada do Design District, fica claro que a visão de Greenwich Peninsula continua fundida ao futuro e comprometida com a criatividade e a inovação.

NOTAS AOS EDITORES

SOBRE GREENWICH PENINSULA

Greenwich Peninsula está se tornando rapidamente a paisagem mais moderna da capital. Saiba mais aqui .

SOBRE O DESIGN DISTRICT

Concebido e desenvolvido pela Knight Dragon, o Design District é o primeiro centro permanente construído para os setores criativos de Londres. Saiba mais aqui .

SOBRE O DESIGN DISTRICT CREATES

Coincidindo com o Festival de Design de Londres, a inauguração do Design District no dia 15 de setembro será marcada com um evento noturno especial de lançamento seguido pelo Design District Creates, um programa exclusivo que será realizado de 21 a 23 de setembro e gratuito para todos participarem. Saiba mais aqui .

SOBRE A KNIGHT DRAGON

A Knight Dragon é uma incorporadora e empreendedora regeneradora urbana. Ela cria lugares, constrói imóveis e investe em projetos relacionados que trazem novas ideias e estabelecem novos padrões para a vida urbana. Saiba mais aqui .

