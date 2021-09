Design District, nuevo hogar para las industrias creativas en Greenwich Peninsula, Londres

Un ecosistema que puede albergar a 1.800 creativos, entre los que se encuentran creadores individuales, ambiciosas empresas de nueva creación, empresas pioneras y líderes de la industria, el distrito ofrece una serie de espacios de trabajo diferentes. Una mezcla de empresas creativas, marcas e individuos ya lo llaman hogar, desde QUEERCIRCLE, una organización sin ánimo de lucro LGBTQ+, Concept Kicks, un proyecto de investigación y publicación de diseño de calzado fundado por Daniel Bailey, y Brace Yourself PR, una marca de música independiente con una lista envidiable desde Manic Street Preachers a talentos de vanguardia como Bodega.

"Hacer que el arte, la cultura y el diseño sean accesibles e inclusivos será siempre un objetivo para nosotros. Design District es un paso emocionante e importante para apoyar a las empresas y las personas en todas las etapas de crecimiento, proporcionando un hogar muy necesario, en un momento crucial para el intercambio de ideas, la creación de conexiones y la innovación, que han sufrido mucho en los últimos 18 meses", Kerri Sibson, Director, Greenwich Peninsula.

Design District se situará junto a un nuevo destino gastronómico, Canteen, que ofrece una mezcla de comida y bebida internacional, The Basketball Court, una zona en la azotea para jugar mientras se disfruta de algunas de las vistas más emblemáticas de Londres, NOW Gallery, la galería de arte progresista de la Peninsula, que ha acogido muchas exposiciones y colaboradores innovadores a lo largo de los años, como Camille Walala y Molly Goddard, The Tide, el primer parque elevado y sendero de arte público de Londres, con varias esculturas significativas de artistas de renombre mundial como Damien Hirst, y Bureau, el nuevo club de miembros de Londres para las industrias creativas y la primera oficina On/Off de la ciudad, que atiende al nuevo mundo de las rutinas de trabajo flexibles en las empresas.

Con la llegada del Design District, queda claro que la visión de Greenwich Peninsula sigue siendo de futuro y comprometida con la creatividad y la innovación.

Greenwich Peninsula se está convirtiendo rápidamente en el paisaje más audazmente moderno de la capital. Más información aquí.

Concebido y desarrollado por Knight Dragon, Design District es el primer centro permanente de Londres para las industrias creativas. Más información aquí.

Coincidiendo con el Festival de Diseño de Londres, la apertura del Design District, el 15 de septiembre, estará marcada por un evento nocturno especial de lanzamiento, seguido de Design District Creates, un programa exclusivo que tendrá lugar del 21 al 23 de septiembre y al que todos podrán asistir. Más información aquí.

Knight Dragon es un regenerador urbano empresarial y promotor inmobiliario. Crean lugares, construyen propiedades e invierten en proyectos relacionados que aportan nuevas ideas y establecen nuevos estándares para la vida urbana. Más información aquí.

