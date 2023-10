DESIGNER DE AUTOMOBILI PININFARINA NOMEADO 'ONE TO WATCH' em artes e cultura pela Bloomberg

Amantea, natural de Turim, juntou-se à equipe Automobili Pininfarina em 2018 como Diretor de Design Exterior, uma função que o levou a moldar o hiper GT puramente elétrico Battista, o Battista Anniversario e, mais recentemente, o exclusivo Battista Edizione Nino Farina.

Em 2022, foi nomeado Diretor de Design e desenvolveu a filosofia de design PURA da empresa – apresentando uma silhueta elegante, proporções dramáticas e superfícies limpas – que estabelece o molde para todos os modelos futuros. A primeira concretização de sua abordagem foi o conceito de design PURA Vision, que fez sua estreia mundial neste verão, seguido rapidamente pelo Automobili Pininfarina B95 - o primeiro hiper Barchetta puramente elétrico do mundo.

Dave Amantea, Diretor de Design da Automobili Pininfarina, disse: "Estou extremamente orgulhoso de receber esta prestigiosa homenagem. Este prêmio reconhece as nossas equipes em Cambiano, Munique, e representantes em todo o mundo que tornam realidade o sonho da Automobili Pininfarina. Como empresa, somos uma família de indivíduos incrivelmente talentosos que colaboram para oferecer pureza de design, desempenho e elegância. Este reconhecimento sublinha a posição da Automobili Pininfarina como líder da indústria, que está imprimindo o modelo que outros irão seguir."

Ser nomeado na lista "Ones to Watch" da Bloomberg Businessweek coroa um ano de sucesso para Amantea e Automobili Pininfarina. Em 2023, Dave e sua equipe já projetaram e apresentaram com grande aclamação o primeiro Barchetta hiperelétrico do mundo, o B95, bem como o impressionante conceito de design, o PURA Vision e-LUV.

Em setembro, recebeu o troféu do prêmio "Melhor Utilização de Materiais em Design" pela PURA Vision, atribuído pela CarDesign Spain. O foco na sustentabilidade e na qualidade é evidente em todo o veículo. Inspirando-se em iates à vela de luxo, apresenta materiais cuidadosamente selecionados em uma cabine intuitiva e cheia de tecnologia, projetada para atender aos ocupantes com as informações e serviços de que precisam.

A aplicação de materiais sofisticados, autênticos e altamente táteis contribui para uma sensação única de luxo contemporâneo feito à mão. Cada um dos quatro assentos individuais apresenta um acabamento branco, enquanto o couro carvão no painel e na parte superior das portas forma uma faixa contínua de 360 graus ao redor do interior. O couro macio semi-anilina, produzido de forma sustentável, mistura-se com um tecido têxtil exclusivo, elevando a sensação de qualidade excepcional incorporada no design do carro.

O PURA Vision proporcionou ainda mais sucesso à marca ao receber o prêmio "Ouro" na New York Product Design Awards 2023 O reconhecimento na categoria "Automotivo e Transporte – Carros e Motos"' afirma o compromisso da Automobili Pininfarina com o design inovador e sustentável. Os prêmios anuais reconhecem o trabalho de designers de produtos, equipes de design e fabricantes, que tornaram a vida cotidiana muito melhor com as suas criações práticas e engenhosas.

A liderança em design é uma parte essencial dos negócios da Automobili Pininfarina e as oportunidades para ingressar na equipe de classe mundial são muito concorridas. A equipe interna de designers especializados da Automobili Pininfarina busca se expandir com novos cargos baseados em Cambiano, Itália. Uma lista completa das funções disponíveis pode ser encontrada em automobili-pininfarina.jobs.personio.de

A Automobili Pininfarina emprega 116 pessoas na sua sede de engenharia em Cambiano, Itália, e no centro de inovação em Munique, Alemanha, numa equipe que compreende mais de 20 nacionalidades diferentes, aproveitando o conhecimento e experiência globais para moldar uma nova era na mobilidade eléctrica.

Para mais informações, acesse

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTAS DO EDITOR

SOBRE A AUTOMOBILI PININFARINA

A Automobili Pininfarina está localizada na sede operacional em Munique, Alemanha, com uma equipe de experientes executivos automotivos de marcas de carros de luxo e premium. Projetado, desenhado e produzido à mão na Itália, o Battista hyper GT e todos os modelos futuros serão vendidos em todos os principais mercados globais sob a marca Pininfarina. A nova empresa tem como objetivo ser a marca de carros de luxo mais desejada e sustentável do mundo. A empresa é um investimento de 100% da Mahindra & Mahindra Ltd e foi nomeada Automobili Pininfarina após a assinatura de um acordo de licença comercial entre a Pininfarina S.p.A. e a Mahindra & Mahindra Ltd. A Pininfarina S.p.A. tem um papel influente no apoio às capacidades de design e produção com base em sua experiência única de 94 anos na produção de muitos dos carros mais icônicos do mundo.

O BATTISTA DA AUTOMOBILI PININFARINA (LINK PARA KIT DE IMPRENSA)

O Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho inalcançável hoje em qualquer carro esportivo legalizado com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido que um carro de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 hp e 2.340 Nm de torque disponível, o Battista combinará engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos – um em cada roda – com um alcance WLTP combinado de até 476 km (EPA combinado dos EUA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais de 150 exemplares do Batista serão feitos individualmente à mão no atelier Pininfarina SpA em Cambiano, Itália.

