LE DESIGNER D'AUTOMOBILI PININFARINA CITÉ COMME « PERSONNALITÉ À SUIVRE » PAR BLOOMBERG DANS LA CATÉGORIE ARTS ET CULTURE

Né à Turin, Dave Amantea a rejoint l'équipe d'Automobili Pininfarina en 2018 en tant que directeur du design extérieur. À ce poste, il a façonné l'hyper-GT 100 % électrique Battista, la Battista Anniversario et dernièrement, l'exclusive Battista Edizione Nino Farina.

En 2022, il a été nommé directeur du design et a conçu la philosophie du design PURA qui servira de référence à tous les futurs modèles. Elle repose sur une silhouette élégante, des proportions spectaculaires et des surfaces épurées. Première incarnation de cette approche, le concept de design PURA Vision a été présenté sur la scène internationale cet été, rapidement suivi par l'Automobili Pininfarina B95, la première hyper-Barchetta 100 % électrique du monde.

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, déclare : « Je suis extrêmement fier de recevoir cette prestigieuse distinction. Ce prix est une marque de reconnaissance pour le travail de nos équipes de Cambiano, de Munich et des représentants dans le monde entier qui concrétisent le rêve Automobili Pininfarina. L'entreprise fonctionne comme une famille réunissant d'incroyables talents qui collaborent pour parvenir à la pureté du design, des performances et de l'élégance. Cette reconnaissance souligne la position de leader d'Automobili Pininfarina, qui s'établit comme le modèle à suivre dans l'industrie. »

La nomination de Dave Amantea dans la liste des « Personnalités à suivre » de Bloomberg Businessweek marque l'apogée d'une année de succès pour le designer et Automobili Pininfarina. En 2023, Dave Amantea et son équipe ont déjà imaginé et présenté la première hyper-Barchetta électrique du monde, la B95, ainsi que l'incroyable concept de design PURA Vision e-LUV, qui ont été largement salués.

En septembre, il a aussi reçu le trophée de la « Meilleure utilisation de matériaux dans le design » de CarDesign Spain pour PURA Vision. L'attention portée à la durabilité et à la qualité est omniprésente dans ce véhicule. Inspiré des yachts de luxe, son habitacle intuitif bénéficie de matériaux rigoureusement sélectionnés, il est doté de nombreuses technologies et est conçu pour ne proposer aux occupants que les informations et les services dont ils ont besoin.

Le choix de matériaux sophistiqués, authentiques et hautement haptiques contribue à l'impression unique de luxe contemporain. Chacun des quatre sièges individuels est doté d'une finition d'un blanc éclatant, tandis que le cuir gris anthracite du tableau de bord et du haut des portes crée un bandeau continu à 360 degrés dans l'habitacle. Un cuir semi-aniline doux et luxueux, produit durablement, est associé à un textile signature dans tout l'habitacle, pour renforcer le sentiment d'une qualité exceptionnelle au sein de ce design.

Le concept PURA Vision a remporté un nouveau succès pour la marque en recevant la distinction « Gold » lors des New York Product Design Awards 2023. Cette reconnaissance dans la catégorie « Automobile et transport – Voitures et motos » confirme l'engagement d'Automobili Pininfarina en faveur d'un design innovant et durable. Ce prix annuel reconnaît les créations de designers produits, d'équipes de design et de constructeurs qui ont amélioré la vie quotidienne grâce à leurs créations ingénieuses et pratiques.

Le design est un élément clé des activités d'Automobili Pininfarina et les opportunités de rejoindre cette équipe de classe mondiale sont très recherchées. L'équipe interne de designers d'Automobili Pininfarina souhaite s'agrandir et cherche donc de nouveaux talents à Cambiano, en Italie. Une liste complète des postes vacants est disponible sur automobili-pininfarina.jobs.personio.de

Automobili Pininfarina emploie actuellement 116 personnes au sein de son site d'ingénierie de Cambiano, en Italie, et de son pôle d'innovation de Munich, en Allemagne. Ses équipes, qui comptent plus de 20 nationalités différentes, mettent à profit leur expertise et leur expérience internationales pour façonner une nouvelle ère de la mobilité électrique.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde. La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd. Elle a été nommée Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. apporte son soutien essentiel au design et à la production grâce à ses 94 ans d'expérience dans la production de voitures parmi les plus emblématiques du monde.

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA (LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE)

La Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie ; elle offre un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (autonomie combinée selon l'EPA des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Pininfarina SpA de Cambiano, en Italie.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2246121/Ones_To_Watch_Dave_Amantea.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2246122/Ones_To_Watch.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2246118/Chief_Design_Officer_Dave_Amantea.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2246123/PURA_Vision.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2246119/B95.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2246120/Battista_Nino_Farina.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1316779/4338472/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina

