Designer Parfums ajoute la marque de renommée mondiale Playboy à son solide portefeuille de parfums

Designer Parfums est une force de plus en plus importante dans la catégorie mondiale de la beauté, qui se spécialise dans le développement, la commercialisation, la fabrication et la distribution de parfums et de produits de beauté haut de gamme.

Dilesh Mehta a déclaré :

« Nous sommes ravis d'ajouter Playboy à la collection de marques de Designer Parfums. Playboy est une marque de style de vie américaine emblématique qui possède un héritage riche et illustre. Notre objectif est de nous appuyer sur le principe fondamental de liberté de la marque, en repoussant toujours les frontières et en attirant une nouvelle génération d'explorateurs joviaux au fur et à mesure de notre croissance. »

Fondée en 1953, Playboy est aujourd'hui l'une des marques les plus reconnaissables du monde, jouissant de 97 %* de notoriété spontanée à l'échelle mondiale. Playboy continue à défier les standards, à rompre les normes, à repousser les frontières et à enflammer les conversations dans le monde entier.

Playboy compte un suivi numérique impressionnant grâce à du nouveau contenu de style de vie ayant pour cible principale la génération du millénaire, et génère plus de 1,5 milliard de dollars en vente au détail de produits de la marque Playboy chaque année. Les parfums Playboy s'adressent aux hommes et aux femmes pour qui la liberté et le plaisir constituent l'essence de la vie.

À PROPOS DE DESIGNER PARFUMS

La société Designer Parfums compte un solide portefeuille de parfums et de produits de beauté haut de gamme qu'elle détient en propriété exclusive ou exploite sous forme de licences. Qu'il s'agisse de créer une marque ou d'acquérir des licences, la combinaison de solutions marketing innovante et d'exécution impeccable constitue la base de son succès à l'échelle internationale.

Son portefeuille actuel est distribué dans plus de 80 pays et couvre un spectre de produits classiques possédant un véritable héritage aux côtés de marques de parfum de créateurs et de célébrités telles que Jean Patou, Aigner Parfums, Ghost, Jean Louis Scherrer et maintenant les parfums Playboy.

L'expertise de Designer Parfums englobe les principaux marchés du parfum, parmi lesquels l'Europe, les États-Unis, l'Asie et le Moyen-Orient.

http://www.designerparfums.com

À PROPOS DE PLAYBOY ENTERPRISES, INC. :

Playboy est l'une des marques grand public les plus reconnues et populaires de la planète. Playboy Enterprises, Inc. est une société de médias et de style de vie qui commercialise la marque à travers un large éventail de propriétés médiatiques et d'initiatives de licences. La société publie le magazine Playboy aux États-Unis et accorde des licences d'éditions étrangères de Playboy dans le monde entier, en plus d'exploiter Playboy.com, un site Internet de style de vie et de divertissement de premier plan. Elle crée également du contenu pour la distribution via les réseaux de télévision, les sites Web, les plateformes mobiles et la radio. Grâce à des accords de licence, la marque Playboy apparaît sur un large éventail de produits de consommation dans plus de 180 pays, vendant plus de 1,5 milliard de dollars de produits chaque année, et inclut des magasins de détail et des lieux de divertissement sur trois continents. Pour en savoir plus sur Playboy Enterprises, veuillez consulter le site Playboy.com.

