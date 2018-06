Destaque para o astro coadjuvante de Hollywood: A IMDb explora o legado do isqueiro Zippo no cinema através das lentes do veterano do setor Russell Bobbitt

LONDRES, 4 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Em um novo vídeo lançado exclusivamente com a IMDb, o mestre de objetos cenográficos de Hollywood Russell Bobbitt abre as cortinas e revela a magia da realização de filmes, iluminando o processo criativo da produção de filmes e documentando o legado do Zippo no cinema.

ZIPPO Tribute Lighter collection

Por mais de 30 anos, o principal mestre de objetos cenográficos da Marvel Entertainment, Russell Bobbitt, trabalhou fora dos holofotes, juntamente com fortes participantes do setor. Com um portfólio de mais de 50 filmes, incluindo grandes sucessos de bilheteria tais como O Bom Pastor e Planeta dos Macacos, Russell é responsável pela aquisição, projeto e fabricação dos objetos que vão parar nas mãos dos mais bem conhecidos atores de Hollywood.

No vídeo Walk of Flame (Calçada da Chama), Bobbitt leva fãs dos filmes para os bastidores de uma das principais casas de objetos cenográficos de Los Angeles com mais de 1.000.000 de objetos cenográficos em estoque. Na medida em que ele percorre o espaço, Russell explora os dispositivos críticos para a narrativa das histórias, os quais levam adiante o enredo e refletem como o simples isqueiro Zippo se tornou um objeto cenográfico confiável, contando com mais de 2.000 aparições em filmes, https://www.imdb.com/list/ls053181649/videoplayer/vi3651975961.

Descrevendo sua função, Bobbitt comentou: "Um objeto cenográfico é uma maneira de criar profundidade e dar consistência ao personagem. Nada é por acaso – cada item colocado no set de filmagens deve melhorar a compreensão da história pelo público. Minha função exige grande atenção para os detalhes – tudo que um ator toca em um filme foi escrupulosamente planejado".

"Quando os personagens precisam de um objeto cenográfico confiável, um dos meus pilares é o isqueiro Zippo antivento – apesar de seu tamanho, ele pode causar um grande impacto e repercute imediatamente com o público".

O próprio Bobbitt ajudou a icônica marca americana a incendiar as bilheterias, apresentando o isqueiro antivento em filmes como As Panteras (2000) e Abracadabra (1993). Quer seja numa reviravolta de um enredo repleto de suspense, numa faísca para causar uma explosão, numa luz para iluminar um caminho traiçoeiro ou como um meio de escapar de uma situação perigosa, você pode frequentemente ouvir o inconfundível 'clique do Zippo' em alguns dos filmes mais famosos de Bobbitt.

O vídeo faz parte da campanha Walk of Flame mais ampla, a qual dá ao fiel isqueiro sua primeira oportunidade de apreciar a fama. Para comemorar o papel do Zippo no vídeo, a marca lançou uma série de isqueiros como tributos aos filmes, inspirada por alguns dos designs mais famosos que apareceram no cinema.

FONTE Zippo

