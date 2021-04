Destaques da Auto Shanghai - A expansão global da GWM avança a passos largos com cinco marcas

As linhas HAVAL e Pickup estão há muitos anos profundamente envolvidas em vários mercados em todo o mundo e vêm ganhando popularidade. As caminhonetes POER foram lançadas em vários mercados em todo o mundo no ano passado. No Oriente Médio, onde a cultura de caminhonetes é popular, a GWM é reconhecida como uma marca famosa. Em mais de 20 anos consecutivos, a linha de caminhonetes ocupa o primeiro lugar entre os exportadores de automóveis da China. A 3ª geração HAVAL H6 e JOLION também será apresentada nesta exposição de automóveis, e gradualmente será lançada globalmente. Caminhonetes de grande porte e diversos carros-conceito da HAVAL sofisticados e de vanguarda têm atraído muita atenção da mídia na exposição.

Novos modelos e marcas representam o novo plano estratégico da GWM. A GWM adota o princípio "orientado para o usuário" e acelera sua transformação em uma "empresa global de tecnologia de mobilidade". A empresa lançou três plataformas de tecnologia: L.E.M.O.N., TANK e COFIS. A GWM segue o conceito de "excesso de investimento" em P&D e insiste na eficácia. Seu sistema global de P&D se difundiu pela Europa, América do Norte e Ásia, formando um padrão de P&D "10 sites em 7 países". Posteriormente, continuará a investir em P&D para manter sua posição de liderança em tecnologia de ponta.

Com o avanço da estratégia global, a GWM lançou uma série de modelos em todo o mundo, e também formou um sistema de produção global "12+5", incluindo 12 grandes bases de produção de automóveis de processo completo e 5 fábricas KD. Até agora, a GWM tem fábricas na Tailândia, Rússia, Índia e assim por diante. E estabeleceu uma rede de vendas de mais de 500 concessionárias em mais de 60 países em todo o mundo, cobrindo distritos de negócios centrais nas principais cidades da Rússia, Austrália, África do Sul, América Central e do Sul e Oriente Médio. A GWM vendeu mais de 700.000 carros no mercado externo.

Nova plataforma de tecnologia, nova categoria de produto e nomenclatura de novos produtos ajudam a GWM a prosperar em todos os aspectos. Em 2020, a GWM vendeu 1,11 milhão de carros em todo o mundo, e a participação do exterior aumentou para 8%. No futuro, as cinco marcas da GWM reunirão suas forças e se complementarão, para oferecer aos consumidores globais modelos mais elegantes e de alta qualidade.

