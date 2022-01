DET IKONISKE THE ABSOLUT COMPANY VÆLGER GEP'S AI-DREVNE INDKØBSSOFTWARE TIL AT TRANSFORMERE SIN KILDE TIL KONTRAKT-PROCES FOR ALLE SINE DIREKTE OG INDIREKTE UDGIFTER I HELE EUROPA

CLARK, N.J., 3. januar 2022 /PRNewswire/ -- GEP®, en førende leverandør af indkøbssoftware og -tjenester til Fortune 500- og Global 2000-virksomheder over hele verden, meddelte i dag, at The Absolut Company, en af verdens førende spiritusvirksomheder, efter en konkurrencebaseret evaluering har valgt GEP-SOFTWARE™, branchens førende indkøbs-og forsyningskædesoftware.

The Absolut Company producerer og markedsfører flere af verdens førende spiritusmærker, herunder Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa og Our/Vodka. The Absolut Company ligger i Stockholm, Sverige, og er en integreret del af Pernod Ricard. De vil bruge GEP-SOFTWARE til at transformere hele deres kilde til kontrakt-proces (S2C), der omfatter indkøb, kontrakt- og leverandørstyring, til at opbygge tættere relationer med leverandører i hele Europa og skabe større værdi for kunder og alle interessenter.

GEP-SOFTWARE omfatter GEP SMART™, der for nylig blev udnævnt til verdens bedste indkøbssoftware for andet år i træk, og GEP NEXXE, den næste generation af en forenet, cloud-native platform for forsyningskæder. Det gør det muligt for Fortune 500 og Global 2000-kunder at indføre optimal effektivitet, smidighed, synlighed og handlingsbaseret intelligens i alle funktioner forbundet med anskaffelse, indkøb og forsyningskæde og samtidig eliminere byrdefulde infrastrukturer og støtteomkostninger for at opnå maksimal ROI.

Om GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE™ leverer prisbelønnede, digitale indkøbs-og forsyningskædeplatforme, der hjælper globale virksomheder til at blive mere fleksible, robuste, konkurrencedygtige og rentable.

Med smukt udarbejdede grænseflader og fleksible arbejdsgange giver GEP® brugerne friske, intuitive digitale arbejdspladser, der leverer ekstraordinære niveauer af brugeranvendelse og meningsfulde gevinster inden for team og personlig produktivitet.

GEP-produkter udnytter maskinlæring og kognitiv databehandling, avancerede data og semantiske teknologier, IoT-, mobil- og cloud-teknologier og er designet til at inkorporere løbende innovationer inden for teknologi.

GEP's software integreres hurtigt og nemt med tredjeparts- og ældre systemer, såsom SAP, Oracle og alle andre større ERP- og F&A-programmer. Og med fremragende support og service er GEP førende i branchen med hensyn til kundetilfredshed og loyalitet.

Som førende i flere Gartner Magic Quadrants vinder GEP's cloud-native software og digitale forretningsplatforme konstant priser og høster anerkendelse fra brancheanalytikere, forskningsvirksomheder og medieselskaber, herunder Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders og Spend Matters.

GEP SOFTWARE er en del af GEP, baseret i Clark, NJ – verdens førende leverandør af indkøbs- og forsyningskædestrategi, software og administrerede tjenester. For at få mere at vide, bedes du besøge www.gepsoftware.com .

