IKONINEN THE ABSOLUT COMPANY VALITSEE GEP:N TEKOÄLYPOHJAISEN HANKINTAOHJELMISTON MUUNTAAKSEEN LÄHTEESTÄ SOPIMUKSEEN -PROSESSINSA KAIKELLE SUORALLE JA VÄLILLISELLE KULUTUKSELLEEN KAUTTA EUROOPAN

CLARK, N.J., 4. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- GEP®, johtava hankintaohjelmistojen ja -palvelujen tarjoaja Fortune 500 ja Global 2000 -yrityksille kautta maailman, ilmoitti tänään, että The Absolut Company, yksi maailman johtavista väkevien alkoholijuomien yrityksistä, valitsi ensiluokkaisen GEP SOFTWARE™ -ohjelmiston hankinta- ja toimitusketjuohjelmistokseen kilpailuehdokkaiden arvioinnin jälkeen.

The Absolut Company tuottaa ja markkinoi useita maailman johtavia väkeviä alkoholibrändejä, mukaan lukien Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa ja Our/Vodka. Tukholmassa, Ruotsissa sijaitseva Pernod Ricardiin kuuluva The Absolut Company tulee käyttämään GEP SOFTWAREA muuntaakseen koko lähteestä sopimukseen (S2C) -prosessinsa, joka kattaa hankinnan, sopimuksenhallinnan ja toimittajien hallinnan, luodakseen läheisemmät suhteet toimittajiin kautta Euroopan ja tarjotakseen lisäarvoa asiakkaille ja kaikille sidosryhmille.

GEP SOFTWARE sisältää GEP SMART™ -ohjelman, joka nimettiin äskettäin maailman parhaaksi hankintaohjelmistoksi jo toisena peräkkäisenä vuonna, ja GEP NEXXE -ohjelman, seuraavan sukupolven pilvipohjaisen, yhtenäisen alustan toimitusketjuille. Sen avulla Fortune 500 ja Global 2000 -asiakkaat voivat optimoida tehokkuuden, joustavuuden, näkyvyyden ja toimintakelpoiset tiedot kaikissa hakinta-, osto- ja toimitusketjutoimenpiteissä ja eliminoida samalla hankalan infrastruktuurin ja tukea kustannuksia tuoton maksimoimiseksi.

GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE™ tarjoaa palkittuja digitaalisia hankinta- ja toimitusketjualustoja, jotka auttavat kansainvälisiä yrityksiä kehittymään joustavammiksi, kestävämmiksi, kilpailukykyisemmiksi ja kannattavammiksi.

Kauniisti toimivien liittymien ja joustavien työnkulkujen ansiosta GEP® tarjoaa käyttäjille tuoreita ja intuitiivisia digitaalisia työtiloja, jotka auttavat käyttäjiä hyödyntämään niitä mutkattomasti ja tehostamaan tiimien ja yksilöiden tuotantoa merkittävästi.

GEP-tuotteet hyödyntävät koneoppimista ja kognitiivista tietojenkäsittelyä, edistyneitä data- ja semanttisia teknologioita, IoT:tä sekä mobiili- ja pilviteknologioita, ja ne on suunniteltu yhdistämään jatkuvia teknisiä innovaatioita.

GEP:n ohjelmisto integroituu nopeasti ja helposti kolmannen osapuolen ja perinteisiin järjestelmiin, kuten SAP:iin, Oracleen ja kaikkiin muihin merkittäviin ERP- ja F&A-ohjelmistoihin. Erinomaisen tuen ja palvelun ansiosta GEP on alansa johtaja asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden alueella.

Usean Gartnerin Magic Quadrant -raportin johtajan, GEP:n pilvipohjaiset ohjelmistot ja digitaaliset liiketoiminta-alustat voittavat jatkuvasti palkintoja ja tunnustusta alan analyytikoilta, tutkimusyrityksiltä ja mediakanavilta, mukaan lukien Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders ja Spend Matters.

GEP SOFTWARE kuuluu Clarkiin, New Jerseyssä sijaitsevaan GEP:iin, joka on maailman johtava hankinta- ja toimitusketjustrategioiden, -ohjelmistojen ja hallinnoitujen palvelujen tarjoaja. Lisätietoja on osoitteessa www.gepsoftware.com .

