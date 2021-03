Detailhandel træder ind i ny æra, når Flying Tiger Copenhagen lancerer MishiPays mobile Scan & Go-løsning

LONDON, 19. marts 2021 /PRNewswire/ -- Flying Tiger Copenhagen, verdens førende detailhandler, lancerer MishiPays mobile løsning til selvbetaling, som giver mulighed for at genoplive butikslivet efter et hårdt år for detailhandlen. Med MishiPays nye "Scan & Go"-teknologi kan kunder i 30 Flying Tiger Copenhagen-butikker i Danmark, Norge og Sverige nu scanne og betale med deres smartphones, så de kan forlade butikken uden at skulle vente i kø ved en konventionel kasselinje. Det er en teknologi, der kan ændre den måde, vi handler på, for altid.

Puster nyt liv i butikken med en hurtigere og mere sikker indkøbsoplevelse

Den globale pandemi har fremskyndet indførelsen af mobilbaserede betalingsløsninger. Ved at eliminere behovet for, at kunderne er nødt til at røre ved butikkens betalingsudstyr og samtidig kan slippe for at skulle vente i kø, kan MishiPays innovative mobile selvbetalingssystem hjælpe med at holde både kunder og medarbejdere sikre. Derudover kan teknologien integreres hurtigt og problemfrit i eksisterende betalings- og ordrestyringssystemer, uden at det er nødvendigt at investere i yderligere hardware. MishiPay skaber således en nytænkende kundeoplevelse, der også frigør medarbejdere fra kassen, så de i stedet kan hjælpe kunderne på butiksgulvet og udføre andre opgaver i butikken.

Martin Jermiin, CEO hos Flying Tiger Copenhagen, siger følgende om lanceringen: "Alle produkterne i vores butikker er designet til at gøre folk glade, men vi erkender, at betalingsoplevelsen nogle gange kan være en mindre glad oplevelse. MishiPay hjælper os i denne henseende ved at fjerne behovet for at vente i kø for at betale. Vi er også glade for at se den indvirkning, teknologien kan have på driften og kundeoplevelsen i vores butikker, da vi nu kan bruge vores ressourcer på at betjene og rådgive kunderne i stedet for at bemande kasserne."

Flying Tiger Copenhagen er den seneste detailhandler, der har indgået partnerskab med MishiPay, efter den prisbelønnede britiske teknologivirksomheds nylige lanceringer med MUJI, Spar, Londis og Decathlon Deutschland. Mustafa Khanwala, grundlægger og CEO hos MishiPay, siger: "At tilbyde vores teknologi til Flying Tiger Copenhagens kunder er endnu et spændende skridt i MishiPay-rejsen, og vi er glade for at spille en rolle i genopbygningen af deres butikker efter pandemien. Det har været et privilegium at arbejde sammen med deres motiverede team, der er så fokuseret på at levere forbedrede oplevelser til deres kunder og øget effektivitet for deres butiksteams. Vi sigter mod at bringe denne teknologi til kunder i hundredvis af Flying Tiger Copenhagen-butikker rundt om i verden."

