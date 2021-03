Detaljhandelen går inn i en ny æra når Flying Tiger Copenhagen lanserer MishiPays mobile Scan & Go-løsning

LONDON, 19. mars 2021 /PRNewswire/ -- Flying Tiger Copenhagen, en av verdens ledende detaljhandler, lanserer MishiPays mobile selvbetjente kassaløsning, som gir potensiale til å revitalisere de fysiske butikkene etter et vanskelig år for detaljhandelen. Ved å bruke MishiPays nye «Scan & Go»-teknologi kan kunder nå skanne og betale med smarttelefonene sine ved 30 Flying Tiger Copenhagen-butikker i Danmark, Norge og Sverige, og dermed forlate butikken uten å måtte stå kø ved en vanlig kasse. Dette er en teknologi som kan endre måten vi handler på for alltid.

Vi revitaliserer opplevelsen i butikken med en raskere og tryggere kundereise

Den globale pandemien har akselerert implementeringen av mobilbaserte betalingsløsninger. MishiPays innovative selvbetjente kassasystem med mobilbetaling er med på å holde kunder og butikkmedarbeidere trygge, da kundene slipper å berøre utstyr i butikken og stå i kø. I tillegg kan teknologien integreres raskt og sømløst i eksisterende betalings- og ordrestyringssystemer uten behov for å investere i ytterligere utstyr. MishiPay skaper dermed en banebrytende kundeopplevelse som også frigjør personalet fra å sitte i kassen, slik at de heller kan bruke tiden på å hjelpe kunder og utføre andre oppgaver i butikken.

Martin Jermiin, adm.dir. i Flying Tiger Copenhagen, sier følgende om lanseringen: «Alle produktene i butikkene våre er designet for å skape glede, men vi ser at opplevelsen ved kassen ikke alltid er like gledelig. Her hjelper MishiPay oss med å fjerne behovet for å stå i kø for å betale. I tillegg er vi spente på å se hvordan teknologien påvirker driften og kundeopplevelsen i butikkene våre, når butikkmedarbeiderne våre kan bruke tiden på å hjelpe og gi råd til kunder i stedet for å sitte i kassen.»

Flying Tiger Copenhagen er MishiPays nyeste detaljhandelpartner, etter det prisvinnende britiske teknologiselskapets nylige avtaler med MUJI, Spar, Londis og Decathlon Deutschland. MishiPays grunnlegger og adm.dir. Mustafa Khanwala forteller: «Vi er spente på å kunne levere teknologien vår til Flying Tiger Copenhagens kunder, og vi er glade for å kunne hjelpe butikkene deres med å komme sterkt tilbake etter pandemien. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med et motivert team som jobber hardt for å levere bedre opplevelser for kundene og økt effektivitet for butikkmedarbeiderne sine. Vi sikter mot å bringe denne teknologien til kunder i hundrevis av Flying Tiger Copenhagen-butikker rundt om i verden.

