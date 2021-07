Deutsche Dressur-Olympiamannschaft auf dem Weg zu fabelhaften 14 Olympischen Spielen 2020 in

Die Niederlage gegen Großbritannien in London 2012 war der einzige Wermutstropfen in einer ansonsten nahtlosen Serie, die 1984 in Los Angeles begann, als der große Reiner Klimke und Ahlerich den Siegesgalopp anführten. Trotz aller Unterbrechungen in den letzten 18 Monaten aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Ausbruchs des Equinen Herpesvirus (EHV-1) auf dem europäischen Festland kommt das Team Deutschland als Titelverteidiger und starker Favorit zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.