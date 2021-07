El equipo olímpico alemán de doma clásica camino de convertirse en un fabuloso 14

Isabell Werth encabeza la alineación con la yegua Bella Rose y ocupa el puesto número uno del mundo. Respaldando la fuerza del desafío alemán, se unirán a ella los números dos y cuatro del mundo, Jessica von Bredow-Werndl con TSF Dalera BB y Dorothee Schneider con Showtime FRH. Con Helen Langehanenberg y su yegua Annabelle en reserva parecen una fuerza imparable.

Sin embargo, el formato de tres por equipo introducido para los Juegos de este año podría resultar muy influyente. Un día libre para un solo miembro del equipo y la historia podría ser muy diferente.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Gran Bretaña se llevó la plata y Holanda se llevó el bronce por equipos. En esta ocasión, los británicos vuelven a enviar al dúo dinámico de Charlotte Dujardin y Carl Hester, pero ambos en caballos relativamente poco expuestos.

Edward Gal con Total US y Hans Peter Minderhoud con Dream Boy encabezan el equipo holandés, Patrik Kittel (Well Done de la Roche) lidera el contingente sueco y Steffen Peters (Suppenkasper) será un fuerte ancla para el el equipo de EE.UU. Mientras tanto, el equipo de Bélgica hará un poco de historia olímpica al hacer su primera aparición desde 1928.

