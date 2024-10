Deux fois plus compact, deux fois plus de ports : l'extension USB de Cervoz avec 8 ports et une polyvalence USB A/C

TAIPEI, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Cervoz, leader mondial des modules de qualité industrielle, est fier de présenter sa dernière série d'extension USB 3.2 PCIe compact - MEC-USB-PL. Conçue pour répondre à la demande croissante de connectivité industrielle, la série MEC-USB-PL offre une flexibilité et une évolutivité inégalées, prenant en charge jusqu'à 8 ports par carte avec des connecteurs USB de type A et de type C. Cette série constitue une solution robuste et évolutive pour une large gamme d'applications industrielles, permettant une intégration transparente dans les opérations modernes à forte intensité de données.

Cervoz’s Industrial USB 3.2 Expansion Cards: Designed for high-performance industrial applications, the MEC-USB-PL series offers up to 8 USB ports with dual Type-A and Type-C support, 5 Gbps throughput, and features like hot swap and plug-and-play functionality in a low-profile form factor.

Conçus pour la performance et la fiabilité industrielles

la série MEC-USB-PL combine une haute densité de ports avec des configurations polyvalentes. Disponible en configurations 4 et 8 ports, il permet aux utilisateurs industriels d'optimiser les configurations de connectivité en fonction de leurs besoins spécifiques. Le modèle à 4 ports (MEC-USB-PL004) est idéal pour les applications nécessitant un transfert de données ciblé et à grande vitesse entre les appareils, tandis que les modèles à 8 ports (MEC-USB-PL008 et MEC-USB-PL008C) offrent une connectivité étendue. La prise en charge mixte de l'USB Type-A et Type-C par le MEC-USB-PL008C permet une compatibilité avec les appareils anciens et modernes.

Transmission de données à grande vitesse et robuste

Grâce à la norme USB 3.2, la série MEC-USB-PL permet des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Go/s par port, garantissant un flux de données rapide et fiable entre les appareils connectés. Ces performances sont essentielles pour les applications nécessitant un transfert de données ininterrompu, telles que l'automatisation, les systèmes d'inspection et la surveillance en temps réel. L'interface PCI-Express à quatre voies améliore encore le débit de données, garantissant des performances robustes et constantes en cas de charge de travail élevée.

Facteur de forme compact et adaptable

Conçue pour les environnements où l'espace est limité, la série présente un design compact et discret (68,90 x 158,00 mm) qui s'adapte facilement aux installations industrielles intégrées et restreintes, permettant aux utilisateurs d'incorporer une connectivité haute densité dans des systèmes compacts sans sacrifier d'espace précieux. La série offre des options de support standard et à profil bas, garantissant une intégration fluide dans diverses configurations de systèmes.

Gestion avancée de l'énergie

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la série MEC-USB-PL est sa gestion avancée de l'énergie. La série offre une puissance de sortie réglable (entre 900mA et 1500mA), ce qui permet aux utilisateurs d'adapter la puissance fournie aux besoins des périphériques connectés. En outre, les multiples configurations d'entrée d'alimentation garantissent un fonctionnement stable en cas d'instabilité ou de fluctuation de l'alimentation. L'adaptabilité est essentielle dans les contextes industriels où les périphériques varient en termes de demande de puissance.

Une solution de connectivité complète pour l'avenir

La série MEC-USB-PL est conçue pour répondre aux besoins de connectivité actuels et futurs. Prenant en charge les connecteurs USB Type-A et Type-C, cette série permet aux utilisateurs industriels de pérenniser leurs configurations, en s'adaptant facilement à l'évolution des environnements industriels sans avoir à procéder à des révisions majeures. Les solutions d'avenir proposées par aident les entreprises à maintenir des infrastructures de connectivité adaptables et performantes.

Pour plus d'informations sur la nouvelle série d'extensions PCIe Low-Profile USB 3.2 de Cervoz, veuillez nous contacter ou visiter cervoz.com.

À propos de Cervoz

Cervoz est spécialisé dans les solutions d'extension, de stockage et de mémoire de qualité industrielle qui répondent aux normes les plus strictes en matière de durabilité et de performance. Avec un engagement de qualité et de fiabilité, Cervoz fournit des solutions sur mesure pour répondre aux exigences uniques des environnements industriels, aidant les entreprises du monde entier à exceller dans des conditions difficiles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544448/USB_Low_Profile_4_8_port_1920x1080.jpg