Halb so groß, doppelt so viele Anschlüsse: Die Low-Profile-USB-Erweiterung von Cervoz mit 8 Anschlüssen und Vielseitigkeit bei USB Typ-A/C

TAIPEI, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Cervoz, ein weltweit führender Anbieter von Modulen in Industriequalität, stellt stolz seine neueste Serie von PCIe-Low-Profile-USB-3.2-Erweiterungen vor: die MEC-USB-PL. Die MEC-USB-PL-Serie wurde speziell entwickelt, um die schnell wachsenden Anforderungen an die industrielle Konnektivität zu erfüllen. Sie bietet unübertroffene Flexibilität und Skalierbarkeit und unterstützt bis zu 8 Ports pro Karte mit USB-Anschlüssen vom Typ A und Typ C. Die Serie bietet eine robuste und zukunftssichere Lösung für eine breite Palette industrieller Anwendungen und ermöglicht die nahtlose Integration in moderne, datenintensive Abläufe.

Entwickelt für industrielle Leistung und Zuverlässigkeit

Die MEC-USB-PL-Serie kombiniert eine hohe Anschlussdichte mit vielseitigen Konfigurationen. Er ist sowohl in Konfigurationen mit 4 als auch mit 8 Anschlüssen erhältlich und ermöglicht es industriellen Anwendern, ihre Konnektivitätseinstellungen auf der Grundlage ihrer spezifischen Anforderungen zu optimieren. Das Modell mit 4 Anschlüssen (MEC-USB-PL004) eignet sich ideal für Anwendungen, die eine gezielte Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zwischen Geräten erfordern, während die Modelle mit 8 Anschlüssen (MEC-USB-PL008 und MEC-USB-PL008C) umfangreiche Konnektivität bieten. Der MEC-USB-PL008C unterstützt sowohl USB Typ-A als auch Typ-C und ist damit sowohl mit älteren als auch mit modernen Geräten kompatibel.

Schnelle und robuste Datenübertragung

Mit dem USB 3.2-Standard ermöglicht die MEC-USB-PL-Serie Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s pro Anschluss und gewährleistet so einen schnellen und zuverlässigen Datenfluss zwischen den angeschlossenen Geräten. Diese Leistung ist entscheidend für Anwendungen, die eine ununterbrochene Datenübertragung erfordern, wie z. B. Automatisierung, Inspektionssysteme und Echtzeitüberwachung. Die Quad-Lane-PCI-Express-Schnittstelle verbessert den Datendurchsatz weiter und sorgt für eine robuste und konsistente Leistung bei hoher Arbeitslast.

Kompakter und anpassungsfähiger Formfaktor

Die Serie wurde für Umgebungen mit geringem Platzangebot entwickelt und zeichnet sich durch ein kompaktes, flaches Design (68,90 x 158,00 mm) aus. Es lässt sich leicht in eingebettete und enge industrielle Umgebungen einfügen, sodass Benutzer Konnektivität mit hoher Dichte in kompakte Systeme integrieren können, ohne wertvollen Platz zu verlieren. Die Serie bietet sowohl Standard- als auch Low-Profile-Halterungsoptionen, die eine nahtlose Integration in verschiedene Systemkonfigurationen gewährleisten.

Erweiterte Energieverwaltung

Eines der herausragenden Merkmale der MEC-USB-PL-Serie ist ihre fortschrittliche Energieverwaltungsfunktion. Die Serie bietet eine einstellbare Ausgangsleistung (zwischen 900 mA und 1500 mA), sodass Benutzer die Stromversorgung an die Anforderungen der angeschlossenen Peripheriegeräte anpassen können. Darüber hinaus gewährleisten die verschiedenen Stromeingangskonfigurationen einen stabilen Betrieb bei instabiler und schwankender Stromversorgung. Die Anpassungsfähigkeit ist in industriellen Kontexten, in denen die Peripheriegeräte unterschiedliche Leistungsanforderungen haben, von entscheidender Bedeutung.

Eine umfassende Konnektivitätslösung für die Zukunft

Die MEC-USB-PL-Serie wurde entwickelt, um aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Konnektivität zu erfüllen. Diese Serie unterstützt sowohl USB-Typ-A- als auch Typ-C-Anschlüsse und ermöglicht es industriellen Nutzern, ihre Anlagen zukunftssicher zu machen. Sie können sich problemlos an sich verändernde industrielle Umgebungen anpassen, ohne dass größere Umbauten erforderlich sind. Die zukunftsweisenden Lösungen unterstützen die Industrie bei der Aufrechterhaltung anpassungsfähiger, leistungsstarker Konnektivitätsinfrastrukturen.

Für weitere Informationen über die neue PCIe Low-Profile USB 3.2 Expansion Series von Cervoz kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie cervoz.com.

Informationen zu Cervoz

Cervoz ist auf industrielle Erweiterungs-, Storage- und Speicherlösungen spezialisiert, die den höchsten Standards in Bezug auf Langlebigkeit und Leistung entsprechen. Mit seinem Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit bietet Cervoz individuelle Lösungen für die einzigartigen Anforderungen industrieller Umgebungen und unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, sich unter schwierigen Bedingungen zu behaupten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2544448/USB_Low_Profile_4_8_port_1920x1080.jpg