Deux pas en avant : L'histoire de Sofaida

Les centres d'apprentissage communautaires soutenus par Éducation sans délai et mis en place par Save the Children permettent aux adolescentes rohingyas de poursuivre leurs études à Cox's Bazar.

COX'S BAZAR, Bangladesh, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le soleil se lève sur le camp de réfugiés, jetant une lumière douce sur le dédale de chemins qui relient des milliers d'abris temporaires à flanc de colline. Chaque matin, Sofaida*, 14 ans, se réveille dans le petit abri familial et commence son rituel du matin. Elle est la septième d'une famille de dix enfants.

Sofaida at her ECW-supported Community-Based Learning Facility in Cox’s Bazar, Bangladesh. © Rubina Alee/Save the Children

Lorsqu'elle est arrivée au Bangladesh en provenance du Myanmar en 2017, le handicap physique de Sofaida rendait difficiles ses activités quotidiennes, y compris le suivi des cours. Elle ne pouvait pas marcher sans aide et le chemin à parcourir était incertain.

Grâce aux centres d'apprentissage communautaires mis en place par Save the Children et ses partenaires Humanité et Inclusion et Young Power in Social Action, des jeunes comme elle bénéficient d'un soutien pour poursuivre leurs études. Ces centres, financés par l'organisation Éducation sans délai (ECW), permettent aux adolescentes, y compris celles qui sont handicapées, d'avoir accès au soutien spécialisé dont elles ont besoin.

En. 2017, des réfugiés rohingyas, dont Sofaida, ont fui les violences au Myanmar pour se mettre en sécurité au Bangladesh. Huit ans plus tard, la vie dans les camps surpeuplés reste difficile, les incendies, les inondations et la montée de la violence représentant des menaces permanentes. Dans l'incapacité de travailler ou d'accéder à l'enseignement, les familles rohingyas vivent dans l'incertitude permanente.

Dès son plus jeune âge, Sofaida ne pouvait pas marcher sans aide. Après son arrivée à Cox's Bazar, son père la portait tous les jours pour l'emmener jusqu'à un centre d'apprentissage. Mais à l'adolescence, sa famille a cessé de la prendre en charge à cause de croyances culturelles, le COVID-19 ayant ensuite complètement interrompu ses activités. Sofaida a été absente des salles de classe pendant des années.

Heureusement, en 2022, elle s'est inscrite au centre d'apprentissage communautaire de Save the Children. « J'aime venir ici. Après m'être inscrite, j'ai appris la poésie, la formation de mots, l'alphabet et bien d'autres choses encore », explique Sofaida.

Contrairement à d'autres centres d'apprentissage qui accueillent à la fois des garçons et des filles et sont plus éloignés des habitations, les centres d'apprentissage communautaires sont réservés aux filles et sont situés à quelques minutes de marche. Les classes sont dirigées par des enseignantes bangladaises et rohingyas, ce qui rassure les familles sur le fait que leurs filles peuvent étudier en toute sécurité. En conséquence, un plus grand nombre d'adolescentes du camp apprennent et acquièrent des compétences essentielles.

Lorsque Sofaida s'est inscrite pour la première fois, elle ne pouvait de toute évidence pas se rendre seule en classe. Le personnel de Humanité et Inclusion s'est rendu sur place pour observer ses besoins et a effectué des visites à domicile, lui proposant des exercices et des conseils pour renforcer sa mobilité. À force de détermination (en s'entraînant matin et soir), la mobilité de Sofaida s'est progressivement améliorée. « Après avoir fait des exercices, je marche plutôt bien maintenant », dit Sofaida.

Grâce à ce soutien, Sofaida est devenue autonome. Chaque matin, à 9 heures, elle est au centre d'apprentissage, plongée dans ses études. Elle s'est découvert une passion pour la poésie. « Depuis mon inscription, j'ai étudié le birman, l'anglais, les aptitudes à la vie quotidienne, les sciences sociales, les sciences, les mathématiques et bien d'autres choses encore. J'aime particulièrement lire de la poésie ».

Son professeur, Kulsoma, a vu Sofaida s'épanouir. Lorsqu'elle se sent triste, isolée ou qu'elle a du mal à se concentrer, les enseignants l'encouragent et l'aident à se rapprocher de ses camarades. Sofaida dit : « J'ai deux très bons amis ici. J'étudie et je joue avec eux, et je vais aussi chez eux pour jouer ».

Les parents de Sofaida ont également remarqué des changements, dit Kulsoma. « Après avoir constaté toutes ces améliorations, ils ont exprimé leur sincère gratitude envers Young Power in Social Action, ECW et Humanité et Inclusion, et ont remercié tout le monde ».

Kulsoma a pu mesurer l'impact plus large des centres d'apprentissage. « Dans la communauté [rohingya], si les filles quittent la maison, partent loin ou parlent à des garçons, elles ne sont pas mariées. C'est la règle ici. C'est pourquoi les pères et les mères n'autorisent pas leurs filles à se rendre au centre d'apprentissage ou ailleurs pour étudier. Young Power in Social Action et ECW ont donc créé des centres d'apprentissage communautaires au sein même des maisons des Rohingyas ».

Avec des enseignants exclusivement féminins et une grande proximité, les centres éliminent les principaux obstacles à l'éducation.

Depuis le début de l'afflux de réfugiés, ECW a soutenu les possibilités d'apprentissage pour les laissés-pour-compte du Bangladesh, en travaillant avec les donateurs, les agences des Nations unies, la société civile et les dirigeants communautaires pour créer des espaces d'apprentissage sûrs et holistiques.

Si Cox's Bazar offre la sécurité aux familles fuyant le Myanmar, les réfugiés ont encore besoin d'une aide supplémentaire de toute urgence. De nombreux garçons et filles rohingyas n'ont pas accès à l'éducation, aux soins de santé, à la nutrition, à l'eau potable et à l'assainissement.

Le parcours de Sofaida montre l'énorme potentiel que recèle chaque enfant. Avec plus de ressources, ECW et ses partenaires peuvent développer des espaces d'apprentissage qui permettent aux enfants de rêver, d'apprendre et de grandir. Sofaida est déjà en train d'écrire son histoire. Faisons en sorte que d'autres filles aient la possibilité d'en faire autant.

*Le nom a été modifié pour préserver l'anonymat

