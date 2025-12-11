Zwei Schritte vorwärts: Sofaidas Geschichte

Die von Save the Children eingerichteten, von Education Cannot Wait (Übersetzung: „Bildung kann nicht warten") unterstützten community-basierten Lerneinrichtungen sorgen dafür, dass junge Rohingya-Mädchen in Cox's Bazar weiter lernen können.

COX'S BAZAR, Bangladesch, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Sonne geht über dem Flüchtlingslager auf und taucht das Labyrinth aus Wegen, die Tausende von Notunterkünften am Hang voneinander trennen, in sanftes Licht. Jeden Morgen wacht die 14-jährige Sofaida* in der kleinen Unterkunft ihrer Familie auf und beginnt ihren Tagesablauf. Sie ist das siebte von zehn Kindern.

Als sie 2017 aus Myanmar nach Bangladesch kam, erschwerte Sofaidas körperliche Behinderung ihr alltägliche Aktivitäten – darunter auch den Schulbesuch. Sie konnte nicht selbstständig gehen und ihre Zukunft war ungewiss.

Sofaida at her ECW-supported Community-Based Learning Facility in Cox’s Bazar, Bangladesh. © Rubina Alee/Save the Children

Dank der von Save the Children und den Partnern Humanity & Inclusion und Junge Leistung in Social Action eingerichteten community-basierten Lerneinrichtungen erhalten junge Menschen wie sie Unterstützung, um weiter lernen zu können. Diese Einrichtungen – finanziert von Education Cannot Wait (ECW) – sorgen dafür, dass heranwachsende Mädchen, auch solche mit Behinderungen, Zugang zu der speziellen Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

2017 flohen Rohingya-Flüchtlinge, darunter auch Sofaida, vor der Gewalt in Myanmar und suchten Zuflucht in Bangladesch. Acht Jahre später ist das Leben in den überfüllten Lagern nach wie vor schwierig, da Brände, Überschwemmungen und zunehmende Gewalt eine ständige Bedrohung darstellen. Da sie weder arbeiten noch Zugang zu formaler Bildung haben, leben die Rohingya-Familien in ständiger Unsicherheit.

Als kleines Kind konnte Sofaida ohne Hilfe nicht laufen. Nach ihrer Ankunft in Cox's Bazar trug ihr Vater sie jeden Tag zu einem Lernzentrum. Als sie jedoch in die Pubertät kam, hörte ihre Familie aufgrund kultureller Überzeugungen auf, sie dorthin zu bringen, und dann wurden die Aktivitäten aufgrund von COVID-19 komplett eingestellt. Sofaida ging jahrelang nicht zur Schule.

Glücklicherweise schrieb sie sich 2022 in der community-basierten Lerneinrichtung von Save the Children ein. „Ich komme gerne hierher. Nach der Einschreibung lernte ich Gedichte, Wortbildung, das ABC und viele andere Dinge", sagt Sofaida.

Im Gegensatz zu anderen Lernzentren, die sowohl Jungen als auch Mädchen offenstehen und weiter von den Wohnorten entfernt sind, sind die community-basierten Lerneinrichtungen nur für Mädchen und nur wenige Gehminuten entfernt. Der Unterricht wird von Lehrerinnen aus Bangladesch und von Rohingya-Lehrerinnen geleitet, was den Familien die Gewissheit gibt, dass ihre Töchter sicher lernen können. Dadurch lernen nun mehr Mädchen im Lager und erwerben wichtige Fähigkeiten.

Als Sofaida sich einschrieb, war klar, dass sie nicht alleine zum Unterricht gehen konnte. Mitarbeiter von Humanity & Inclusion besuchten sie, um ihre Bedürfnisse zu beobachten, und führten anschließend Hausbesuche durch, bei denen sie ihr Übungen und Anleitungen zur Stärkung ihrer Mobilität gaben. Durch ihre Entschlossenheit – sie übte morgens und abends – verbesserte sich Sofaidas Mobilität allmählich. „Nach den Übungen kann ich jetzt recht gut laufen", sagt Sofaida.

Dank dieser Unterstützung hat Sofaida eine neue Unabhängigkeit gewonnen. Jeden Morgen um 9 Uhr ist sie in der Bildungseinrichtung und vertieft sich in ihr Studium. Sie hat ihre Liebe zur Poesie entdeckt. „Seit meiner Einschreibung habe ich Burmesisch, Englisch, Lebenskompetenzen, Sozialkunde, Naturwissenschaften, Mathematik und viele andere Dinge gelernt. Besonders gerne lese ich Gedichte."

Ihre Lehrerin Kulsoma hat gesehen, wie Sofaida aufblüht. Wenn sie traurig ist, sich isoliert fühlt oder Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, reagieren die Lehrer mit Ermutigung und helfen ihr, Kontakt zu Gleichaltrigen aufzunehmen. Sofaida sagt: „Ich habe hier zwei sehr gute Freundinnen. Ich lerne und spiele mit ihnen und gehe auch zu ihnen nach Hause, um zu spielen."

Auch Sofaidas Eltern haben die Veränderung bemerkt, sagt Kulsoma. „Nachdem sie all diese Verbesserungen gesehen hatten, drückten sie Young Power in Social Action, ECW und Humanity & Inclusion ihre aufrichtige Dankbarkeit aus und bedankten sich bei allen."

Kulsoma hat die weitreichenden Auswirkungen der Lerneinrichtungen miterlebt. „In der [Rohingya]-Gemeinschaft werden Mädchen, die das Haus verlassen und weit weggehen oder mit Jungen sprechen, nicht verheiratet. Das ist hier die Regel. Aus diesem Grund erlauben Väter und Mütter ihren Töchtern nicht, zum Lernzentrum oder an einen anderen weit entfernten Ort zu gehen, um zu lernen. Aus diesem Grund haben Junge Leistung in Social Action (YPSA) und ECW unsere community-basierten Lerneinrichtungen direkt in den Häusern der Rohingya eingerichtet."

Mit ausschließlich weiblichen Lehrkräften und ihrer Nähe zu den Wohnorten beseitigen die Einrichtungen wichtige Hindernisse für die Bildung.

Seit Beginn des Flüchtlingszustroms unterstützt ECW die Bildungschancen der am stärksten benachteiligten Menschen in Bangladesch und arbeitet mit Spendern, UN-Organisationen, der Zivilgesellschaft und Gemeindevorstehern zusammen, um sichere, ganzheitliche Lernräume zu schaffen.

Cox's Bazar bietet zwar Sicherheit für Familien, die aus Myanmar fliehen, doch die Flüchtlinge dort benötigen weiterhin dringend zusätzliche Unterstützung. Vielen Rohingya-Mädchen und -Jungen fehlt der Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Ernährung sowie sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen.

SofaidasWeg zeigt das enorme Potenzial, das in jedem Kind steckt. Mit mehr Ressourcen können ECW und seine Partner Lernräume erweitern, in denen Kinder träumen, lernen und wachsen können. Sofaida schreibt bereits ihre Geschichte – sorgen wir dafür, dass mehr Mädchen die Chance haben, dasselbe zu tun.

*Der Name wurde zum Schutz der Identität geändert

