Deux sociétés Blockchain de premier plan fusionnent

Yellow et Openware, deux sociétés de produits leaders du secteur Fintech, unissent leurs forces pour faire évoluer leur innovation.

SUD DE SAN FRANCISCO, Californie, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Yellow.com, Inc. et Openware, Inc. ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient finalisé le processus de fusion, créant ainsi un réseau de règlement mondial pour leurs clients. Les deux sociétés fonctionneront sous le nouveau nom de Yellow Group.

La marque ombrelle combinée compte plus de 120 employés dans le monde entier et plusieurs bureaux et espaces de coworking aux États-Unis, en France, en Thaïlande, au Royaume-Uni et en Ukraine.