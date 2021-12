Twee prominente blockchain-bedrijven fuseren

De Yellow Group richt zich nu op de ontwikkeling van een ambitieus gedistribueerd liquiditeitsnetwerk voor beurzen en instellingen die naar miljarden transacties schaalt.

De expertise van Openware is afkomstig van tien jaar van het bedienen van Europese retailbanken, waarbij de focus nu volledig naar de blockchain-industrie verschuift met de introductie van het open-source modulair platform OpenDAX voor het bouwen van systemen voor de handel in digitale activa. In de afgelopen jaren heeft Openware meer dan 150 handelsplatformen naar zijn klanten verzonden.

"Met onze fusie kunnen we onze capaciteit vergroten en onze gemeenschappelijke visie implementeren: een veilig financieel netwerk dat wordt aangedreven door blockchain-verrekening", aldus Louis Bellet, oprichter en CEO van Openware, die nu de CEO van Yellow Group is, in een reactie op het nieuws. "Het doel is om samen een wereldwijd Web 3.0-netwerk van financiële uitwisseling op te bouwen met gedeelde liquiditeit."

Yellow is een gerenommeerd marktbedrijf in cryptovaluta's dat start-ups financiering, mentorschap, advies, data-analyses en fintech-softwareoplossingen biedt. Yellow is ook een levensstijl met een levendige blockchain-gemeenschap via zijn samenwerkende hub in Chiang Mai, conferenties, ontmoetingen en entertainment voor digitale nomaden.

"We hebben een gemeenschappelijke visie, en onze competentie en technologieën zijn complementair: een daarvan is marktmogelijkheden, de andere is het bouwen van platforms voor financiële uitwisseling", aldus Alexis Sirkia, oprichter van Yellow en uitvoerend voorzitter van het nieuwe bedrijf, in een verklaring.

De nieuwste ontwikkeling van de Yellow Group is een wereldwijd netwerk voor de uitwisseling van financiële informatie, dat orderboeken van alle deelnemers combineert, ontworpen voor het Web 3.0 Internet of Finance-schaal, aangedreven door de technologie van de nationale kanalen.

Yellow.org is een voorbeeld van bemiddeling die wordt aangedreven door de nieuwe OpenDAX v4-software, toegankelijk voor start-ups en ondernemers die een platform willen bouwen.

