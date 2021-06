Deuxième Forum mondial sur la santé du Forum de Boao pour l'Asie : Un appel à l'innovation et à la collaboration pour promouvoir le progrès du système de santé mondial

La promotion et l'utilisation de nouveaux vaccins COVID-19 dans le monde ont fait l'objet de longues discussions sur la collaboration à l'échelle mondiale, les normes et procédures d'approvisionnement internationales, ainsi que la reconnaissance mutuelle au niveau mondial. Le Dr Wang Yu, expert consultant du GHF, a exhorté les institutions de R&D et les fabricants à accorder une attention particulière à l'exhaustivité et à la couverture des données, et à adopter une approche systématique conforme à l'OMS.

En ce qui concerne l'utilisation dans le monde, le Dr Wang Yu croit fermement aux avantages de la collaboration avec la Division des achats des Nations Unies (UNPD) pour rendre les vaccins COVID-19 plus facilement accessibles. « Pour que les vaccins soient distribués à l'échelle internationale et reconnus mutuellement, il faut des autorisations et des approbations de la part des Nations Unies. Les fabricants de vaccins doivent donc se préparer en adoptant une vision internationale et en élaborant une procédure pour chaque phase conformément aux normes et aux exigences de l'OMS, ce qui facilitera grandement la distribution mondiale », a déclaré le Dr Wang lors de la session 2 : La santé dans toutes les politiques - Forum 2021 sur les objectifs de développement durable des Nations unies.

Pendant ce temps, lors de la session 11 : Couverture sanitaire universelle - R&D, accessibilité et abordabilité des vaccins COVID-19, Zheng Zhongwei, directeur du Centre de développement des sciences et technologies médicales de la Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine, a présenté les données d'une enquête réalisée par le ministère de la santé du Chili sur les 13,25 millions de doses de vaccin COVID-19 en provenance de Chine, lorsqu'il a abordé la question de l'accessibilité des vaccins dans l'approvisionnement mondial.

« On a constaté que 14 jours après la vaccination, le taux d'efficacité de la prévention des infections était de 65,3 %, de la prévention des hospitalisations de 87 %, des maladies graves de 90 % et des décès de 86 % » a déclaré le directeur Zheng.

Les vaccins chinois, par exemple, ont actuellement été approuvés pour une commercialisation conditionnelle dans plus de 100 pays et seront en mesure de fournir un milliard de doses cette année et bien plus en 2022. Le fournisseur de vaccins, CanSinoBIO, a également adopté de nouvelles approches commerciales en exportant le stock de vaccins au lieu des kits d'injection afin de réduire les coûts de logistique et de stockage. En outre, CanSinoBIO coopère avec les entreprises locales de remplissage de vaccins pour envoyer des experts sur place afin de travailler sur les processus et les normes de remplissage appropriés et de répondre à la forte demande en matière d'offre de vaccins.

Prônant la collaboration et l'innovation, le GHF a été témoin de propositions intéressantes, de projets de coopération fructueux et d'enseignements utiles de la part de responsables de normes en matière de politiques, de PDG d'entreprises et de leaders d'opinion dans le domaine de la médecine et de la santé. Parmi les autres sujets abordés lors des sous-forums, citons les besoins de santé non satisfaits à l'époque actuelle, les nouvelles avancées et limites technologiques et les nouveaux modèles de services de santé.

