Zweites Global Health Forum des Boao-Forums für Asien: Ein Aufruf zu Innovation und Zusammenarbeit für mehr Fortschritte im weltweiten Gesundheitssystem

Was die globale Anwendung angeht, so glaubt Dr. Wang Yu fest an die Vorteile der Zusammenarbeit mit dem Beschaffungswesen der Vereinten Nationen, um COVID-19-Impfstoffe breiter verfügbar zu machen. „Damit die Impfstoffe international verteilt und gegenseitig anerkannt werden, wären Genehmigungen und Genehmigungen der Vereinten Nationen erforderlich. Daher müssen sich die Impfstoffhersteller mit internationaler Vision und Skizzen der einzelnen Phasen-Verfahren auf die Standards und Anforderungen der WHO vorbereiten, was die weltweite Verteilung erheblich erleichtern wird", erklärte Dr. Wang in der Sitzung 2 mit dem Titel: „Gesundheit in allen Politikbereichen - Forum 2021 zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung".

In Sitzung 11 mit dem Titel: „Allgemeine Gesundheitsversorgung - F&E, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von COVID-19-Impfstoffen" berichtete unterdessen Zheng Zhongwei, Direktor des Entwicklungszentrums für medizinische Wissenschaft und Technologie der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China, in seiner Rede über den Zugang zu Impfstoffen in der weltweiten Versorgung über Daten aus einer Umfrage des chilenischen Gesundheitsministeriums zu den 13,25 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs aus China.

„14 Tage nach der Impfung beträgt die effektive Infektionsprävention laut Untersuchungen 65,3 %, die Vermeidung von Krankenhausaufenthalten 87 %, von schweren Verläufen 90 % und die Vermeidung von Sterbefällen 86 %", so Direktor Zheng.

Chinas Impfstoffe zum Beispiel sind derzeit für die bedingte Vermarktung in über 100 Ländern zugelassen und wir werden dieses Jahr eine Milliarde Dosen und 2022 noch viele mehr bereitstellen können. Der Impfstofflieferant CanSinoBIO hat außerdem seine Marketingansätze verbessert, um Impfstoffbestand anstelle von Injektionssets zu exportieren und so die Kosten für Logistik und Aufbewahrung zu senken. Darüber hinaus arbeitet CanSinoBIO mit lokalen Impfstoffabfüllunternehmen zusammen und entsendet Experten, die die richtigen Abfüllprozesse und Standards einsetzen, um die hohen Anforderungen der Impfstoffversorgung zu erfüllen.

Das GHF setzt sich für Zusammenarbeit und Innovation ein und wurde Zeuge inspirierender Vorschläge, erfolgreicher Kooperationsprojekte und bedeutsamer Erkenntnisse seitens der Experten für politische Standards, Unternehmenschefs und Meinungsführer im Bereich Medizin und Gesundheit. In den Unterforen wurden Themen wie ungedeckte Gesundheitsbedürfnisse in der gegenwärtigen Ära, neue Fortschritte und Grenzen der Technologie sowie neue Gesundheitsversorgungsmodelle diskutiert.

Das Global Health Forum des Boao-Forums wurde 2018 eingerichtet und hat das Ziel, eine umfassende Plattform mit hoher Repräsentativität und Autorität im Gesundheitsbereich sein, die Anlässe für hochkarätige Dialoge und praktische Zusammenarbeit bietet, und Regierungen, Unternehmen und Hochschuleinrichtungen basierend auf ihre Merkmale und Vorteile miteinander vernetzt. Ziel ist es, das Wissen der Branche zu bündeln und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und konzentriert sich auf die Grenzen und grenzüberschreitenden Integrationstrends der Gesundheitsindustrie insgesamt.

