Develación de mural de Alec Monopoly y presentación especial de G-Eazy en el primer día del evento "Austin Elevates" de Thomas J. Henry

NUEVA YORK, 14 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El filántropo y abogado Thomas J. Henry presentó la nueva experiencia artística y musical "Austin Elevates" en Austin, Texas. El evento de dos días ofreció acceso gratuito al público y benefició a las organizaciones locales no lucrativas SAFE Alliance, Superhero Kids y St. David's Foundation Community Fund.

Para inaugurar el evento de dos días, el artista urbano contemporáneo Alec Monopoly develó un nuevo mural dedicado al estado de la estrella solitaria en un acto celebrado el viernes, 8 de noviembre de 2019, de 7:00pm a 10:00pm en Parlor and Yard (601 W 6th St, 78701). La obra de Monopoly ha merecido el reconocimiento internacional de marcas líderes de lujo, galerías de arte y celebridades. A la develación del mural siguió una fiesta exclusiva por invitación en el Summit Rooftop Lounge (120 W 5th St, 78701), con una presentación especial de 'G-Eazy.'

En la lista de destacadas personalidades invitadas figuraron: Thomas J. Henry, Alec Monopoly, G-Eazy, Brooke Burke Charvet, Jennie Garth, Brandon Marshall, Maddy Belle, Courtney Tailor, Alvin Jones, Erika Gray, Elaine Thi, Meghan Gilbert, Jarrod Richardson, Kinsey Sue, Khloe Terea, Ciara Price, Bri Teresi, Katie Teresi, Monica Lee Sims, Alexa Dellanos, DJ Quick, Jenna Jenovich, Vitaly Zdorovetskiy, Monica Lee Sims y Dylan Marer.

"Estoy absolutamente sorprendido y honrado por la reacción positiva de la comunidad ante 'Austin Elevates'. Me propuse no solo traer un evento único, especialmente concebido para esta increíble ciudad, sino concientizar y recaudar fondos para las organizaciones locales no lucrativas que están cambiando las vidas de tantas personas día tras día", dijo el abogado Thomas J. Henry.

Acerca del bufete de abogados Thomas J. Henry

Thomas J. Henry Injury Attorneys es uno de los bufetes más grandes del país especializados en demandas. Actualmente, el bufete reúne a más de 175 abogados y 350 personal de apoyo en seis oficinas distribuidas en San Antonio, Corpus Christi, Austin y Houston en Texas. Más información en: thomasjhenrylaw.com.

Acerca de Alec Monopoly

"Alec Monopoly" es el alias de un artista no identificado del grafiti originario de Nueva York cuya obra plasma, de manera subversiva, diversos personajes icónicos de la cultura pop.

Acerca de G-Eazy

G-Eazy es un rapero y productor cuyo primer álbum, These Things Happen, producido con el sello discográfico de una de las compañías líderes del mercado, coronó la lista Billboard en el rubro HipHop/R&B en los Estados Unidos, además de las principales listas de álbumes de rap.

