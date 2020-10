Dexcom G6 systeem voor continue glucosemonitoring wordt gelanceerd in België

Het nieuwe CGM-systeem elimineert vaste vingerprikken voor mensen met diabetes en is bijna een derde kleiner dan de vorige generatie

EDINBURGH, Schotland, 6 oktober 2020 /PRNewswire/ -- DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), leider in continue glucosemonitoring (CGM) voor mensen met diabetes, kondigde vandaag de lancering in België aan van zijn Dexcom G6 CGM-systeem voor mensen met diabetes van twee jaar en ouder, inclusief zwangere vrouwen.

Dexcom G6 maakt gebruik van een kleine, draagbare sensor en zender die continu de glucosespiegels meten en draadloos verzenden naar een ontvanger of een compatibel mobiel apparaat*, waardoor patiënten bijna in real time glucosegegevens kunnen ontvangen zonder dat ze hun vinger hoeven te prikken†. Het systeem biedt ook aanpasbare waarschuwingen en alarmen om een gevaarlijke lage of hoge bloedsuikerspiegel te voorkomen.

"Bij Dexcom zetten we ons in om de toegang tot CGM verder uit te breiden naar mensen met diabetes over de hele wereld. De lancering van Dexcom G6 in een kritische markt als België is een belangrijke stap voorwaarts in het diabetesbeheer en brengt de CGM-technologie naar patiënten en zorgverleners in het hele land", zegt Erik Bjorkman, General Manager en Senior Vice President voor EMEA bij Dexcom.

Met de Dexcom G6-app voor compatibele iOS- en Android-apparaten* kunnen patiënten hun glucose-informatie ook delen met maximaal vijf volgers‡, zodat familie, geliefden en zorgverleners hun patiënten op afstand kunnen volgen, wat voor extra gemoedsrust zorgt.

Functies van Dexcom G6 die gebruikers in staat stellen om controle te krijgen over hun diabetes:

Eliminatie van vingerprikken voor ijking en beslissingen over diabetesbehandeling†

Continue glucosemetingen die met behulp van Bluetooth®-technologie automatisch verzonden worden naar elk compatibel mobiel apparaat*, of naar een Dexcom-ontvanger, met tussenpozen van vijf minuten

Aanpasbare waarschuwingen en alarmen, waaronder een nieuwe 'Urgent Low Soon' (naderende urgente lage glucose)-waarschuwing, die gebruikers tot 20 minuten van tevoren kan waarschuwen voor een dringende hypoglykemie, zodat ze stappen kunnen ondernemen om dit te voorkomen

Bijna in real time gegevens delen met de Dexcom G6-app, waarmee de gebruiker zijn of haar glucosegegevens kan delen met maximaal vijf volgers ‡ om zijn of haar glucosegehalte op afstand te controleren, wat voor extra gemoedsrust zorgt

om zijn of haar glucosegehalte op afstand te controleren, wat voor extra gemoedsrust zorgt De 10-dagensensor zorgt voor een langer gebruik (3 dagen langer dan de vorige Dexcom CGM-generatie)

Een dunnere zender met een lager profiel voor discreter draagcomfort

Een automatische applicator die ontworpen is om de sensor met één druk op de knop eenvoudig in te brengen

Een nieuw ontworpen ontvanger met aanraakscherm (optioneel weergaveapparaat)

Nieuw sensormembraan dat het gebruik van paracetamol mogelijk maakt zonder enig effect op de glucosewaarden§

Hoe kan je Dexcom G6 krijgen in België?

Patiënten met diabetes kunnen meer informatie krijgen over het verkrijgen van de Dexcom G6 via de website van Dexcom op www.dexcom.com of door een bezoek te brengen aan hun lokale zorgverlener. Het systeem maakt verbinding met de Dexcom G6-app, die gedownload kan worden in de Apple App Store of Google Play Store, zodat het gebruikt kan worden met een compatibel Apple- of Android-apparaat. Als alternatief kunnen patiënten de glucosewaarden zien op de optionele Dexcom G6-ontvanger met aanraakscherm, die afzonderlijk aangeschaft kan worden.

Dexcom G6 heeft in juni 2018 zijn CE-markering ontvangen, wat bevestigt dat het G6-systeem voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen (MDD 93/42/EEG), zoals gewijzigd bij 2007/47/EG. Het nieuwe systeem is ook het eerste CGM-systeem dat de De Novo-classificatie van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) ontvangt. Met deze nieuwe classificatie is het Dexcom G6 CGM-systeem geïndiceerd voor gebruik als standalone CGM en voor integratie in geautomatiseerde insulinedoseersystemen (AID). U vindt meer informatie over Dexcom G6 via www.dexcom.com .

Over DexCom, Inc.

DexCom, Inc. stelt mensen in staat om controle te nemen over diabetes door middel van innovatieve systemen voor continue glucosemonitoring (CGM). Het hoofdkantoor is gevestigd in San Diego, Californië, en met activiteiten in heel Europa heeft Dexcom zich ontpopt tot leider op het gebied van technologie voor diabeteszorg. Door te luisteren naar de behoeften van gebruikers, verzorgers en aanbieders vereenvoudigt en verbetert Dexcom het diabetesbeheer over de hele wereld. U vindt meer informatie over Dexcom CGM via www.dexcom.com .

* U vindt een lijst van compatibele apparaten via www.dexcom.com/compatibility .

† Als uw glucosemeldingen en -metingen van de G6 niet overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen, moet u een bloedglucosemeter gebruiken om beslissingen over de behandeling van diabetes te nemen.

‡ Aparte opvolgingsapp vereist.

§ G6-metingen kunnen gebruikt worden om beslissingen over de behandeling van diabetes te nemen wanneer een maximale dosis paracetamol van 1.000 mg om de 6 uur genomen wordt. Een hogere dosis kan de G6-metingen beïnvloeden.

© 2020 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom G6 en Dexcom Follow zijn gedeponeerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in de VS, en zijn mogelijk in andere landen geregistreerd. Alle rechten voorbehouden.

