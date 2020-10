Lancement du système de mesure continue du glucose Dexcom G6 en Belgique

Le nouveau système de mesure continue du glucose supprime les prélèvements au doigt habituels pour les personnes diabétiques et est environ un tiers plus petit que le modèle précédent

ÉDIMBOURG, Écosse, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), un leader en matière de mesure continue du glucose (MCG) pour les personnes diabétiques, a annoncé aujourd'hui le lancement en Belgique de son système MCG Dexcom G6 pour les personnes diabétiques âgées d'au moins deux ans, y compris les femmes enceintes.

Le système Dexcom G6 utilise un petit capteur et un transmetteur pour mesurer en continu le taux de glycémie et envoyer ces données sans fil vers un récepteur ou un dispositif intelligent compatible*, permettant ainsi aux patients de connaître leur glycémie pratiquement en temps réel sans qu'ils aient besoin d'effectuer un prélèvement au doigt†. Le système fournit également des alertes et des alarmes personnalisables afin d'éviter que votre glycémie ne soit dangereusement élevée ou basse.

« Chez Dexcom, nous sommes déterminés à continuer d'accroître l'accès à la MCG pour les personnes diabétiques partout dans le monde. Le lancement du système Dexcom G6 sur un marché crucial comme la Belgique représente une avancée significative dans la gestion du diabète, donnant accès à la technologie MCG aux patients et aux fournisseurs de soins de santé du pays », a déclaré Erik Bjorkman, directeur général et vice-président principal de Dexcom pour la région EMEA.

L'application Dexcom G6 pour les appareils iOS et Android compatibles* permet également aux patients de partager les renseignements relatifs à leur taux de glycémie avec jusqu'à cinq personnes‡. Leur famille, leurs proches et leur fournisseur de soins de santé peuvent donc les surveiller à distance pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Les fonctionnalités du système Dexcom G6 permettent aux utilisateurs de maîtriser leur diabète:

Zéro prélèvement au bout du doigt nécessaire pour la calibration et la confirmation des décisions de traitement du diabète †

Valeurs glycémiques en continu envoyés automatiquement toutes les cinq minutes à tout dispositif intelligent compatible * ou à un récepteur Dexcom à l'aide de la technologie Bluetooth

Alertes et alarmes personnalisables, y compris une nouvelle alerte « glycémie en baisse » qui peut avertir les utilisateurs d'un risque d'hypoglycémie urgente jusqu'à 20 minutes à l'avance pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour l'éviter

Partage de données pratiquement en temps réel avec l'application Dexcom G6, permettant à l'utilisateur de partager ses valeurs glycémiques avec jusqu'à cinq personnes ‡ pour qu'elles surveillent son taux de glycémie à distance pour plus de tranquillité d'esprit

Capteur ayant une autonomie de 10 jours, soit une durée de vie plus longue, de trois jours, que le capteur du modèle du système MCG précédent de Dexcom

Transmetteur plus mince avec un profil moins visible pour un port plus discret

Auto-applicateur conçu pour faciliter l'insertion du capteur par la simple pression d'un bouton

Nouveau modèle de récepteur doté d'un affichage à écran tactile (dispositif d'affichage facultatif)

Nouvelle membrane de capteur qui permet l'utilisation du paracétamol sans aucun effet sur les lectures de glucose§

Comment se procurer le Dexcom G6 en Belgique

Un patient diabétique peut s'informer de la façon de se procurer le Dexcom G6 en consultant le site Web de Dexcom à l'adresse www.dexcom.com ou son professionnel de la santé local. Le système se connecte à l'application Dexcom G6, disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google, avec des appareils intelligents compatibles Apple ou Android. Sinon, les patients peuvent voir les valeurs glycémiques sur l'écran tactile du récepteur Dexcom G6 facultatif, qui peut être acheté séparément.

Le système Dexcom G6 a obtenu la marque CE en juin 2018, ce qui atteste que le système G6 répond aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux telle que modifiée par la directive 2007/47/CE. Il s'agit également du premier système MCG à recevoir la classification De Novo de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Grâce à l'obtention de cette classification, le système MCG Dexcom G6 peut être utilisé comme système MCG autonome ou intégré aux systèmes automatiques de dosage de l'insuline. Pour en savoir plus sur le système Dexcom G6, consultez le site www.dexcom.com.

À propos de Dexcom, Inc.

DexCom, Inc. permet aux patients de maîtriser leur diabète grâce à des systèmes novateurs de mesure continue du glucose (MCG). Son siège social se trouve à San Diego, en Californie et, grâce à ses activités menées dans toute l'Europe, Dexcom est devenu un leader dans la technologie de traitement du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants et des fournisseurs, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des systèmes MCG de Dexcon, consultez le site www.dexcom.com.

* Pour obtenir la liste des appareils compatibles, consultez la page www.dexcom.com/compatibility.

† Si les alertes et les résultats de glucose du système G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, effectuez un test par prélèvement de sang au bout du doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie avant de prendre des décisions thérapeutiques relatives au diabète.

‡ Application Follow distincte requise.

§ Les résultats du système G6 peuvent être utilisés pour prendre des décisions thérapeutiques relatives au diabète lorsque vous prenez une dose maximale d'acétaminophène de 1000 mg toutes les 6 heures. La prise d'une dose plus élevée peut affecter les résultats du système G6.

© 2020 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom G6 et Dexcom Follow sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et peuvent être enregistrées dans d'autres pays. Tous droits réservés.

