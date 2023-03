Dia da UA: uma iniciativa global para promover uma Internet mais inclusiva e multilíngue

ICANN e UASG se unem para mobilizar a comunidade global da Internet pela Aceitação Universal

LOS ANGELES, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) e o UASG (Universal Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação Universal) convidam toda a comunidade da Internet para participar dos eventos relacionados ao Dia da UA (Universal Acceptance, Aceitação Universal), em 28 de março de 2023. Esse dia foi criado para ajudar a promover uma Internet mais inclusiva e que tenha suporte para uma grande variedade de idiomas e escritas. Quase 50 eventos serão realizados em mais de 40 países em homenagem ao Dia da UA.

Um dos pilares da Internet global moderna, a UA proporciona vários benefícios, tanto para os usuários individuais da Internet quanto para as organizações que os atendem. Atualmente existem quase cinco bilhões de usuários na Internet, e um aumento de pelo menos um bilhão é esperado. A maioria desses possíveis novos usuários mora em países que falam e escrevem em idiomas que não o inglês. Alcançar a Aceitação Universal significa garantir a todos a capacidade de conhecer a força social e econômica plena da Internet usando o nome de domínio e o endereço de e-mail mais alinhado aos interesses, aos negócios, à cultura, ao idioma e à escrita de cada um.

A UA é o caminho para uma Internet mais inclusiva e multilíngue. O DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio) expandiu drasticamente nos últimos anos com o acréscimo de novos gTLDs (generic Top-Level Domains, Domínios Genéricos de Primeiro Nível), como .photography ou .technology, além de IDNs (Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio Internacionalizados), como एमईआईटीवाई.सरकार.भारत, 红螺寺.网址, صحة.مصر, стопкоронавирус.рф, e ccTLDs (country code Top-Level Domains, Domínios de Primeiro Nível com Código de País), como .भारत). Embora o DNS tenha evoluído, as verificações usadas por muitos aplicativos de software para validar nomes de domínio e endereços de e-mail continuam desatualizadas. Além disso, nem todos os portais on-line estão preparados para usar ou abrir uma conta de usuário com um endereço de e-mail internacionalizado, fazendo com que muitas pessoas não consigam navegar na Internet usando o idioma ou a identidade virtual que preferirem. Considerada uma prática recomendada técnica de conformidade, a UA é capaz de solucionar esses problemas garantindo que todos os nomes de domínio e endereços de e-mail válidos, independentemente da escrita, do idioma ou da extensão de caracteres, possam ser igualmente usados por todos os aplicativos, dispositivos e sistemas que se conectam à Internet.

"A Aceitação Universal é um requisito básico para uma Internet verdadeiramente global e multilíngue", disse Sally Costerton, presidente e CEO interina da ICANN. "O primeiro Dia da UA vai ajudar a tornar isso uma realidade divulgando a Aceitação Universal e fornecendo as ferramentas necessárias para garantir que os aplicativos, serviços e sistemas que se conectam à Internet funcionem com todos os nomes de domínio e endereços de e-mail válidos. Esse evento histórico representa uma oportunidade única para reunir partes interessadas locais, regionais e mundiais para comemorar os avanços da UA e ajudar a colocar mais um bilhão de pessoas on-line."

"A Aceitação Universal é crucial para promover a escolha do consumidor e a inclusão digital para todos os usuários, incluindo o idioma e a escrita que eles utilizam", afirmou Ajay Data, presidente do UASG. "O Dia da UA foi criado como um evento global de conscientização da Aceitação Universal, que agora será realizado anualmente próximo ao dia 28 de março. Ele foi recebido com entusiasmo por partes interessadas no mundo todo, que vão participar em cerca de 50 eventos inaugurais. Acreditamos que o Dia da UA será um momento decisivo no esforço de promover a Aceitação Universal."

Sobre o Dia da UA

Organizado por participantes da comunidade do UASG e da ICANN, o Dia da UA incluirá sessões de treinamentos técnicos e de divulgação da Aceitação Universal promovidas pelo UASG e pela ICANN, além de organizações e parceiros interessados do mundo todo. Com sessões no modo presencial, virtual e híbrida, o Dia da UA tem como objetivo engajar e mobilizar comunidades importantes de áreas técnicas e linguísticas, empresas, governos e partes interessadas do setor do DNS para divulgar conhecimento sobre os benefícios da UA e como preparar os sistemas para a Aceitação Universal.

Os eventos do Dia da UA estão abertos a todos os profissionais e organizações relevantes que quiserem participar, inclusive Organizações Regionais At-Large, Estruturas At-Large e Organizações de Apoio e Comitês Consultivos da ICANN, além de autoridades de governos, organizações internacionais, especialistas em tecnologia, comunidades de código aberto, órgãos de padronização, provedores de serviços de e-mail, desenvolvedores de software e tecnologia, plataformas de hospedagem na web, comunidade acadêmica, profissionais do setor do DNS e comunidades linguísticas.

Para encontrar um evento do Dia da UA próximo a você, consulte a lista completa aqui . Para mais informações sobre o Dia da UA, acesse a página oficial . Para saber mais sobre a UA, visite https://www.icann.org/ ou https://uasg.tech/ , e siga a hashtag #Internet4All no Twitter, Facebook e LinkedIn.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa pela Internet, você precisa digitar um endereço (um nome ou um número) no computador ou em outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo, para que os computadores possam se encontrar. A ICANN ajuda a coordenar e administrar esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi fundada em 1998 como uma corporação de utilidade pública sem fins lucrativos, com uma comunidade de participantes do mundo todo.

Sobre o UASG

O UASG é uma iniciativa liderada pela comunidade, formada em 2015 e financiada pela ICANN. Ele é composto por representantes de mais de 120 empresas governos e grupos da comunidade. O UASG trabalha para divulgar a importância da UA no mundo todo, disponibilizar recursos gratuitos para ajudar as organizações a implementá-la e acompanhar o progresso da adoção da Aceitação Universal. Para saber mais, acesse https://uasg.tech/ .

