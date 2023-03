Journée de l'UA : une initiative mondiale en faveur d'un Internet plus inclusif et multilingue

L'ICANN et l'UASG invitent la communauté Internet mondiale à se mobiliser en faveur de l'acceptation universelle

LOS ANGELES, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) et le Groupe directeur sur l'acceptation universelle (UASG) invitent la communauté Internet mondiale à participer aux événements de la Journée de l'acceptation universelle (UA) qui auront lieu autour de la date du 28 mars 2023. L'objectif de cette journée est de promouvoir un Internet plus ouvert, capable de prendre en charge un large éventail de langues et d'écritures. Près de 50 événements de la Journée de l'UA sont attendus dans plus de 40 pays différents.

Pierre angulaire de l'Internet mondial que nous connaissons aujourd'hui, l'UA offre de nombreux avantages à la fois pour les internautes individuels et pour les organisations qui sont à leur service. L'Internet compte à ce jour environ cinq milliards d'utilisateurs actifs, auxquels devraient s'ajouter au moins un milliard de nouveaux internautes. La plupart de ces nouveaux utilisateurs potentiels vivent dans des pays qui parlent et écrivent des langues autres que l'anglais. La mise en œuvre de l'UA permet à tout le monde de profiter des avantages qu'offre l'Internet sur le plan économique et social, grâce à l'utilisation de noms de domaine et d'adresses de courrier électronique de leur choix qui répondent au mieux à leurs intérêts, à leurs activités, à leurs cultures, à leurs langues et à leurs écritures.

L'UA est la voie d'accès à un Internet plus inclusif et multilingue. Le système des noms de domaine (DNS) s'est considérablement développé ces dernières années avec l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (par exemple, .photography, .technology). Parmi ceux-ci, on retrouve des noms de domaine internationalisés (par exemple, एमईआईटीवाई.सरकार.भारत, 红螺寺.网址, صحة.مصر, стопкоронавирус.рф) et des noms de domaine géographiques (par exemple, .भारत). Or, si le DNS a évolué au cours de ces dernières années, les vérifications auxquelles procèdent de nombreuses applications logicielles afin de valider les noms de domaine et les adresses de courrier électronique restent toutefois obsolètes. Qui plus est, tous les portails en ligne ne sont pas conçus pour permettre l'utilisation ou l'ouverture d'un compte utilisateur avec une adresse électronique internationalisée, ce qui empêche de nombreuses personnes de naviguer sur Internet en utilisant la langue et l'identité en ligne de leur choix. Considérée comme une meilleure pratique de conformité technique, l'UA résout ces problèmes en garantissant que tous les noms de domaine et adresses électroniques valides, quels qu'en soient l'écriture, la langue ou la longueur en caractères, puissent être utilisés de manière égale par toutes les applications, les dispositifs et les systèmes liés à l'Internet.

« L'acceptation universelle est une condition fondamentale pour un Internet véritablement mondial et multilingue », a affirmé Sally Costerton, présidente-directrice générale par intérim de l'ICANN. « La toute première Journée de l'UA contribuera à la réalisation de cet objectif en attirant l'attention sur l'UA et en fournissant les outils nécessaires pour garantir que toutes les applications, tous les dispositifs et tous les systèmes liés à l'Internet soient compatibles avec tous les noms de domaine et toutes les adresses électroniques valides. Cet événement phare représente une occasion sans précédent de mobiliser les parties prenantes locales, régionales et mondiales pour célébrer les progrès de l'UA et contribuer à connecter le prochain milliard d'internautes. »

« L'acceptation universelle est un élément incontournable pour élargir le choix des consommateurs en ligne et favoriser l'inclusion numérique de l'ensemble des utilisateurs, quel que soit la langue qu'ils parlent ou écrivent », a déclaré le président de l'UASG, Ajay Data. « La Journée de l'UA a été conçue comme un événement mondial de sensibilisation à l'acceptation universelle et aura désormais lieu chaque année aux alentours du 28 mars. L'initiative a été accueillie avec enthousiasme par des parties prenantes du monde entier qui participeront à une cinquantaine d'événements inauguraux. Nous espérons que la Journée de l'UA sera un moment charnière pour la promotion de l'acceptation universelle. »

À propos de la Journée de l'UA

Organisée par le groupe communautaire UASG et par l'ICANN, la Journée de l'UA comprendra des séances de sensibilisation à l'UA et des stages de formation technique organisés par l'UASG, l'ICANN et des partenaires mondiaux intéressés. En combinant des séances en distanciel, en présentiel et hybrides, la Journée de l'UA vise à engager et à mobiliser les principales communautés techniques et linguistiques, les entreprises, les gouvernements et les acteurs de l'industrie du DNS afin de les aider à mieux comprendre les avantages de l'UA et à rendre leurs systèmes compatibles avec l'UA.

Les événements de la Journée de l'UA sont ouverts à toutes les organisations et à tous les professionnels concernés qui souhaitent y participer, notamment les organisations régionales At-Large, les structures At-Large, les organisations de soutien et les comités consultatifs, les fonctionnaires gouvernementaux, les organisations internationales, les experts en technologie, les communautés à code ouvert, les organismes de normalisation, les fournisseurs de services de messagerie, les développeurs de logiciels et de technologies, les plates-formes d'hébergement web, le secteur académique, l'industrie du DNS et les communautés linguistiques.

Pour participer à un événement de la Journée de l'UA près de chez vous, consultez la liste complète des événements ici . Pour de plus amples informations sur la Journée de l'UA, consultez sa page dédiée. Pour en savoir plus sur l'UA, visitez https://www.icann.org/ ou https://uasg.tech/, et suivez le hashtag #Internet4All sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

À propos du UASG

L'UASG est une initiative de la communauté lancée en 2015 et financée par l'ICANN. Le groupe comprend des représentants de plus de 120 entreprises, gouvernements et groupes de la communauté. Les objectifs de l'UASG sont les suivants : sensibiliser à l'importance de l'UA à l'échelle mondiale, fournir gratuitement aux organisations des ressources leur permettant de se préparer à l'UA et évaluer les progrès dans l'adoption de l'UA. Pour en savoir plus, consultez la page suivante : https://uasg.tech/ .

