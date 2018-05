Dia Internacional do Jazz 2018 termina após shows comemorativos em São Petersburgo e Nova Orleans

O show com as estrelas globais incluiu discursos especiais dos copresidentes do Dia Internacional do Jazz: Audrey Azoulay, diretora geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e Herbie Hancok, embaixador da Boa Vontade da UNESCO. A noite contou com apresentações de músicos incomparáveis de todo o mundo e suas interpretações exclusivas de jazz. Combinações criativas incluíram The Manhattan Transfer com uma versão espetacular de "Birdland", com a Orquestra de Jazz de Moscou, e o renomado saxofonista Brandford Marsalis tocando "As Long As You're Living" ao lado do aclamado vocalista Kurt Elling, a sensação alemã do trompete, Till Brönner, e o pianista italiano Antonio Faraò. A maravilhosa vocalista Dianne Reeves juntou-se ao saxofonista russo Igor Butman, ao pianista japonês Makoto Ozone, e a Ben Williams, baixista e estrela em ascensão, para cantar "In a Sentimental Mood" em um número deslumbrante. O show terminou com uma apresentação emocionante de "Imagine", o querido hino da paz de John Lennon e que reuniu todo o elenco.

Antes do show das estrelas globais, São Petersburgo ofereceu uma programação bastante variada e que incluiu aulas e workshops com Oleg Butman e Lee Ritenour; painéis para debate sobre Jazz e Paz, Mulheres no Jazz e Jazz e Música de Raiz, e sessões de improvisação musical (jam sessions) com músicos do Instituto de Jazz Thelonious Monk.

As festividades do Dia Internacional do Jazz haviam começado em Nova Orleans com o show International Jazz Day Salute to New Orleans (Saudação a Nova Orleans do Dia Internacional do Jazz), realizado alguns dias antes no histórico Teatro Orpheum. Milhares de pessoas assistiram a este show gratuito que comemorou os 300 anos da fundação de Nova Orleans, berço do jazz. O show começou com uma "segunda linha" exclusiva de Nova Orleans e tendo os Preservation Hall All-Stars como músicos da linha de frente, e teve também apresentações de Herbie Hancock com Patti Austin, Philip Bailey, Bilal, Terence Blanchard, Jon Cleary, Ledisi, Quiana Lynell, Herlin Riley e muitos outros. O show será transmitido no www.jazzday.com às 19 horas horário da costa leste dos Estados Unidos, após a transmissão do show das estrelas globais a partir de São Petersburgo, às 16 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos. Além do show ao vivo, várias atividades educacionais e interessantes nas escolas e relacionadas ao jazz foram realizadas por artistas que são professores do Instituto e educadores de escolas em toda Nova Orleans.

O Dia Internacional do Jazz é comemorado no mundo todo e todos os anos no dia 30 de abril. Destaca o poder do jazz como motor de liberdade e criatividade, promovendo o diálogo intercultural por meio do respeito e da compreensão e unindo pessoas de todos os cantos do planeta.

O Dia Internacional do Jazz foi adotado pelos países membros da UNESCO por iniciativa de Herbie Hancock, embaixador da Boa Vontade da UNESCO. Estabelecido em parceria com o Instituto de Jazz Thelonious Monk, o dia é reconhecido nos calendários oficiais da UNESCO e das Nações Unidas, e é comemorado em mais de 190 países em todos os sete continentes. Todos os anos, escolas, universidades, bibliotecas, clubes de jazz, centros de arte e cultura, artistas e organizações artísticas de todas as áreas e em todo o mundo prestam homenagem ao jazz realizando milhares de shows, programas educacionais e programas de serviço à comunidade.

Os programas do Dia Internacional do Jazz foram realizados sob os auspícios da Toyota, parceiro principal de 2018.

Para obter mais informações sobre o Dia Internacional do Jazz, visite www.jazzday.com ou www.unesco.org/jazzday.

