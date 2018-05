La Journée internationale du jazz 2018 s'achève au terme de concerts de célébrations à Saint-Pétersbourg et en Nouvelle-Orléans

Des remarques spéciales ont été adressées lors du concert All-Star Global par les coprésidents de la Journée internationale du jazz : Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et Herbie Hancock, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. La soirée a mis en vedette des musiciens incomparables du monde entier et leurs interprétations uniques du jazz. On compte parmi les appariements audacieux The Manhattan Transfer, qui a offert une version enlevante de « Birdland » en collaboration avec le Moscow Jazz Orchestra, de même que le saxophoniste de renom Branford Marsalis interprétant « As Long As You're Living » avec le chanteur Kurt Elling, le sensationnel trompettiste allemand Till Brönner et le pianiste italien Antonio Faraò. Dianne Reeves, la surprenante chanteuse, s'est alliée au saxophoniste russe Igor Butman, au pianiste japonais Makoto Ozone et au bassiste américain Ben Williams, une vedette montante, pour une interprétation à couper le souffle de « In A Sentimental Mood ». Le concert s'est terminé par une vibrante prestation par l'ensemble des artistes de l'hymne à la paix de John Lennon, l'indémodable « Imagine ».

Dans l'attente du concert All-Star Global, Saint-Pétersbourg a tenu une vaste gamme de programmes, dont des cours de maître et des ateliers avec Oleg Butman et Lee Ritenour; des panels de discussion se penchant sur les thèmes Jazz and Peace (le jazz et la paix), Women in Jazz (les femmes du jazz) et Jazz and Roots Music (le jazz et la musique traditionnelle); et des sessions de jam avec les membres prestataires du Thelonious Monk Institute of Jazz.

Plus tôt dans la semaine, les festivités entourant la Journée internationale du jazz ont été lancées en Nouvelle-Orléans avec un concert ayant pour thème International Jazz Day Salute to New Orleans prenant place au célèbre théâtre Orpheum. Des milliers de participants ont assisté à ce concert gratuit célébrant le 300e anniversaire de la fondation de La Nouvelle-Orléans, le berceau du jazz. Le spectacle s'est ouvert avec une deuxième ligne représentée exclusivement par La Nouvelle-Orléans, mettant en vedette Preservation Hall All-Stars et offrant des performances de Herbie Hancock aux côtés de Patti Austin, Philip Bailey, Bilal, Terence Blanchard, Jon Cleary, Ledisi, Quiana Lynell, Herlin Riley et bien d'autres. Le concert sera diffusé en streaming à l'adresse www.jazzday.com à 19 h HE, après la diffusion du concert All-Star Global depuis Saint-Pétersbourg à 16 h HE. En plus du concert live, une série de présentations intéressantes sur le jazz dans les écoles ont été organisées par les artistes formateurs et les éducateurs de l'institut dans des établissements scolaires de La Nouvelle-Orléans.

Célébrée le 30 avril de chaque année partout sur la planète, la Journée internationale du jazz met en relief la puissance du jazz en tant que force de liberté et de créativité qui promeut le dialogue interculturel par l'entremise du respect et de la compréhension et qui unifie les peuples de toutes les avenues du monde.

La Journée internationale du jazz a été adoptée par les États membres de l'UNESCO sur une proposition de l'ambassadeur de bonne volonté de l'organisme, Herbie Hancock. Établie en partenariat avec le Thelonious Monk Institute of Jazz, la journée figure sur la liste des événements officiels de l'UNESCO et des Nations Unies. Elle est célébrée dans plus de 190 pays sur les sept continents. Chaque année, des écoles, des universités, des bibliothèques, des boîtes de jazz, des centres des arts de la scène, des artistes et des organismes artistiques de toutes les disciplines rendent hommage au jazz partout dans le monde par l'entremise de milliers de prestations, de programmes d'éducation et d'initiatives de service communautaire.

Les programmes de la Journée internationale du jazz sont rendus possibles grâce à Toyota, le principal partenaire de 2018.

Pour obtenir plus d'information sur la Journée internationale du jazz, visitez le www.jazzday.com ou le www.unesco.org/jazzday.

Coupures de presse de la JIJ 2018 à Saint-Pétersbourg choisies par Steve Mundinger

https://goo.gl/hvQceJ

Extraits vidéo de la JIJ 2018 à Saint-Pétersbourg

https://goo.gl/4uYUdm

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/684846/Thelonious_Monk_Institute_of_Jazz.jpg

SOURCE Thelonious Monk Institute of Jazz

Related Links

http://monkinstitute.org