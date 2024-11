Diadem stellt auf der CTAD 2024 neue Erkenntnisse zur Früherkennung der Alzheimer-Krankheit mittels p53-spezifischem Antikörper vor

MAILAND, 1. November 2024 /PRNewswire/ – Diadem SpA hat in Zusammenarbeit mit Forschern der University of Texas Medical Branch unter der Leitung von Prof. Rakez Kayed vom Mitchell Center for Neurodegenerative Disorders bahnbrechende Ergebnisse auf der 2024 Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD)-Konferenz vorgestellt. Die Studie konzentrierte sich auf U-p53AZ, eine Konformationsvariante des p53-Proteins, die mit der Alzheimer-Krankheit (AD) in Verbindung gebracht wird. Mithilfe eines von Diadem entwickelten U-p53AZ-spezifischen Antikörpers identifizierte das Team das Vorhandensein dieses fehlgefalteten Proteins in menschlichem Hirngewebe, was entscheidende Einblicke in die Pathologie der Alzheimer-Krankheit ermöglicht.

Der Umgang mit kognitivem Verfall und Demenz ist in den frühen Stadien besonders schwierig, was zum Teil daran liegt, dass es keine zuverlässigen und erschwinglichen Biomarker gibt. Die durch U-p53AZ nachgewiesene Fehlfaltung des p53-Proteins wurde als prognostisches Instrument für Alzheimer entwickelt. Frühere Studien haben gezeigt, dass die Messung des U-p53AZ-Spiegels im Plasma mithilfe eines eigenen Antikörpers das Risiko einer signifikanten kognitiven Verschlechterung bei der Alzheimer-Krankheit (AD) vorhersagen kann. Die aktuelle Studie erweitert diese Ergebnisse durch die Anwendung des U-p53AZ-Antikörpers auf Hirngewebe, wodurch seine Rolle bei der AD-Diagnose weiter bestätigt wird.

Die Forscher wendeten U-p53AZ auf Gehirnproben aus verschiedenen Braak-Stadien an, die das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit anzeigen. Der Antikörper bindet sich selektiv an fehlgefaltetes p53 in AD-Geweben, mit minimaler Bindung in gesunden Kontrollgruppen. Die gleichzeitige Färbung mit phosphoryliertem Tau (pTau), einem wichtigen Marker für Alzheimer, verstärkte den Zusammenhang zwischen der Fehlfaltung von p53 und der Tau-Pathologie, was auf einen engen Zusammenhang mit dem Fortschreiten von Alzheimer schließen lässt.

Prof. Rakez Kayed erklärte: „Die Ko-Lokalisierung von fehlgefaltetem p53 mit phosphoryliertem Tau deutet auf eine mechanistische Interaktion hin, die weiter untersucht werden sollte, insbesondere als Ziel für eine frühzeitige diagnostische Intervention." Seine Kommentare unterstreichen die Bedeutung der Ergebnisse für die Identifizierung neuer diagnostischer und therapeutischer Strategien.

Dr. Sam Agus, Chief Medical Officer bei Diadem, fügte hinzu: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass U-p53AZ nicht nur eine konformationsspezifische Form von p53 identifiziert, die mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung steht, sondern auch mit dem Schweregrad der Krankheit durch die Braak-Einstufung korreliert.

Die Studie erweitert frühere Arbeiten (Piccirella et al., JPAD, 2022) und positioniert U-p53AZ als robustes Instrument zur Erkennung von Alzheimer im frühen und fortgeschrittenen Stadium. Sein Potenzial für die klinische Anwendung in der Diagnostik ist beträchtlich, insbesondere im Hinblick auf seine Fähigkeit, AD-bedingte p53-Fehlfaltung von normalen p53-Konformationen zu unterscheiden.

