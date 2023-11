Diagnostics moléculaires au plus haut niveau : BIOTYPE lance la mise à niveau de la plateforme MODAPLEX pour les tests multigéniques

DRESDE, Allemagne, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- BIOTYPE présente une mise à niveau importante de sa plateforme MODAPLEX . La plateforme de diagnostic pour l'analyse entièrement intégrée des signatures de biomarqueurs moléculaires est disponible depuis septembre 2023. Avec MODAPLEX, les laboratoires professionnels dans les domaines de la recherche et de la clinique peuvent désormais effectuer des analyses moléculaires hautement spécialisées rapidement, facilement et automatiquement. Grâce à la technologie compacte et puissante de MODAPLEX, les biomarqueurs les plus importants pour la prise de décision peuvent être détectés et évalués simultanément en quelques étapes simples. Depuis plus de dix ans, la société de diagnostic moléculaire basée à Dresde investit dans le développement, la production et la commercialisation de systèmes de test moléculaire pour la détection d'altérations génétiques liées aux maladies. Aujourd'hui, BIOTYPE lance la nouvelle génération de sa plateforme matérielle en simplifiant le logiciel d'analyse automatisée des données pour la détection et la quantification des biomarqueurs d'ARN et d'ADN liés au cancer. La plateforme MODAPLEX est un système ouvert. BIOTYPE permet à des tiers, tels que des fabricants de systèmes de tests moléculaires ou des sociétés pharmaceutiques, de développer et de commercialiser leurs propres tests. Cette approche élargit le marché des tests disponibles et augmente l'attractivité de MODAPLEX pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir leurs kits de test auprès de sources multiples.

BIOTYPE se lance dans les plateformes internationales

« Le lancement du système MODAPLEX de nouvelle génération marque également notre entrée sur le marché international des plateformes de tests moléculaires, a déclaré le Dr Norman Gerstner, directeur général de BIOTYPE GmbH. L'an dernier, nous avons repositionné l'entreprise sur le marché de la médecine de précision, qui connaît une croissance rapide. Outre les tests moléculaires pour les diagnostics hautement spécialisés de maladies complexes, nous élargissons désormais notre portefeuille pour y inclure des logiciels et des instruments. De plus, MODAPLEX contribue de façon importante à répondre à la demande croissante de technologies sophistiquées pour les tests multigéniques. MODAPLEX optimise l'utilisation des échantillons de tissus existants et réduit les délais d'exécution critiques », a expliqué Norman Gerstner. En moins de quatre heures, le flux de travail automatisé de la plateforme MODAPLEX fournit des résultats rapides et précis aux pathologistes et aux cliniciens. Les biomarqueurs d'ARN et d'ADN utiles à la prise de décision sont mesurés simultanément à partir d'un seul échantillon. Sur cette base, le meilleur traitement possible peut être mis en place. Ainsi, BIOTYPE contribue également de manière significative à réduire la charge pesant sur le système de santé.

