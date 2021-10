Diálogo con Shandong 2021 - Seminario de Cooperación e Intercambio Industrial Alemania-Shandong fue organizado conjuntamente por el Gobierno Popular de la provincia de Shandong, el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y la DIHK. Bajo el lema "Fortalecimiento de la cooperación en innovación y búsqueda del desarrollo industrial", el evento incluyó talleres temáticos, una serie de reuniones de vinculación con la industria y reuniones de debate sobre el terreno. El seminario se celebró tanto en línea como presencial.

Más de 50 institutos y empresas alemanas acudieron a Shandong para asistir al evento. Entre ellos había más de 30 empresas de la lista Fortune 500, entre ellas Siemens, Volkswagen y Festo, así como muchos líderes industriales de menor perfil. Las reuniones de intercambio y vinculación de la industria incluyeron cuatro sesiones: Innovación Científica y Tecnológica Sino-Alemana, Fabricación de Equipos de Alta Gama, Conservación de la Energía en los Edificios y Tecnologías de Protección del Medio Ambiente.

Varias industrias de la provincia de Shandong y Alemania son complementarias y, por ello, existen estrechos intercambios económicos y comerciales. Alemania es el mayor socio comercial de la provincia de Shandong en la Unión Europea. De enero a septiembre de 2021, el importe total del comercio de importación y exportación de la provincia de Shandong con Alemania ascendió a 49.930 millones de CNY, lo que supone un aumento del 18,3% interanual.

