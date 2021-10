Dialogue avec Shandong 2021 - Lancement du séminaire de coopération et d'échanges industriels Allemagne-Shandong

Li Ganjie, secrétaire du comité provincial du PCC de Shandong, a assisté au séminaire et a profité de l'occasion pour rencontrer Martin Wansleben, PDG de DIHK, et Ansgar Kriwet, membre du conseil d'administration des ventes de Festo. Un certain nombre de personnes ont prononcé des discours lors du séminaire, parmi lesquelles : Zhou Naixiang, secrétaire adjoint du Comité provincial du Shandong du PCC et gouverneur ; Gao Yan, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) ; Stephan Weil, ministre-président de Basse-Saxe (Allemagne) ; Melanie Huml, ministre-président adjoint et ministre d'État pour les affaires européennes et internationales de Bavière (Allemagne) ; Frank Ruckert, chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne en Chine ; et Shi Mingde, président de l'Association d'amitié Chine-Allemagne. En plus de présenter aux participants les principales stratégies de développement de Jinan, Qingdao et Shandong dans le contexte du 14ème plan quinquennal, le séminaire comprenait des groupes de discussion d'experts et des sessions de partage d'expériences coopératives.

Le séminaire de coopération et d'échange industriel Allemagne-Shandong Dialogue avec Shandong 2021 a été organisé conjointement par le gouvernement populaire de la province de Shandong, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et DIHK. Sur le thème « Renforcer la coopération en matière d'innovation et rechercher le développement industriel », l'événement comprenait des ateliers thématiques, une série de réunions de mise en relation des industries et des réunions de discussion sur place. Le séminaire s'est déroulé à la fois en ligne et hors ligne.

Plus de 50 instituts et entreprises allemands sont venus au Shandong pour assister à l'événement. Parmi eux, on comptait plus de 30 entreprises du Fortune 500, dont Siemens, Volkswagen et Festo, ainsi que de nombreux leaders industriels moins connus. Les échanges industriels et les réunions de liaison comprenaient quatre sessions : innovation scientifique et technologique sino-allemande, fabrication d'équipements haut de gamme, conservation de l'énergie dans les bâtiments et technologies de protection de l'environnement.

Plusieurs industries de la province du Shandong et de l'Allemagne sont complémentaires et, à ce titre, il existe d'étroits échanges économiques et commerciaux. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la province du Shandong au sein de l'Union européenne. De janvier à septembre 2021, le montant total des échanges d'importation et d'exportation de la province du Shandong avec l'Allemagne s'est élevé à 49,93 milliards de CNY, soit une hausse de 18,3 % en glissement annuel.

