Dialogues ministériels sur la dégradation des sols dans le monde annoncés pour la COP16 de la UNCCD

La COP16 à Riyad accueillera le premier dialogue à deux voies de la COP de la UNCCD afin d'accélérer l'action sur les questions environnementales urgentes

RIYADH, Arabie Saoudite, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le programme de la prochaine COP16 de l'UNCCD à Riyad a été dévoilé, présentant pour la première fois la double approche d'un volet de négociation et d'un programme d'action pour favoriser des solutions internationales aux crises mondiales urgentes causées par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse.

COP16 Blue Zone

Le volet "négociations" se concentrera sur les décisions cruciales et les déclarations politiques des parties à la convention qui peuvent faire progresser la résilience des terres et de la sécheresse au niveau mondial. Parallèlement, le programme d'action encouragera et présentera des initiatives volontaires, des innovations et des solutions tangibles dans toute une série de domaines thématiques essentiels à la restauration des terres et à la lutte contre la sécheresse.

Le segment de haut niveau de la COP16 à Riyad, prévu les 2 et 3 décembre, comprendra des dialogues ministériels sur la résilience à la sécheresse, le financement et l'impact de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les migrations forcées, la sécurité et la prospérité. Il s'agira d'une plateforme cruciale pour des discussions et une collaboration de haut niveau, dans le but d'aider à la mise en place d'une action multilatérale.

"La COP16 à Riyad est un moment crucial pour la communauté internationale qui doit s'attaquer à la dégradation des sols, à la sécheresse et à la désertification. De l'insécurité alimentaire et hydrique au changement climatique, en passant par les conflits, l'instabilité et les migrations forcées, la façon dont nous traitons nos terres a un impact profond sur les vies et les moyens de subsistance dans le monde entier", a déclaré M. Osama Faqeeha, ministre adjoint de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la UNCCD.

"En tant qu'hôtes, nous présidons la toute première zone verte lors d'une COP de la UNCCD afin de mobiliser la communauté scientifique, les entreprises, les institutions financières, les ONG et le public en vue d'un changement durable. Dans le même temps, nous engageons les décideurs politiques du monde entier dans une série de discussions de haut niveau afin d'aboutir à une action multilatérale décisive. Cette double approche est essentielle pour accélérer les initiatives de restauration des terres et de résistance à la sécheresse dont notre planète et ses habitants ont désespérément besoin".

Parallèlement au volet "négociations", un programme d'action sera mis en œuvre tout au long de la COP16 à Riyad, avec des journées consacrées à l'approfondissement des discussions et des résultats. Au total, sept journées thématiques se dérouleront dans les zones verte et bleue : la Journée de la terre (4 décembre), la Journée du système agroalimentaire (5 décembre), la Journée de la gouvernance (6 décembre), la Journée des peuples (7 décembre), la Journée de la science, de la technologie et de l'innovation (9 décembre), la Journée de la résilience (10 décembre) et la Journée de la finance (11 décembre).

La dégradation des sols touche près de 40 % de la planète et affecte la vie de plus de 3,2 milliards de personnes, selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). Les données indiquent clairement qu'il est urgent d'agir, car les problèmes liés à la dégradation des sols, à la désertification et à la sécheresse ne font que s'aggraver. Chaque année, 100 millions d'hectares de terres sont dégradés, selon les conclusions de la UNCCD, et la fréquence et l'intensité des sécheresses ont augmenté de près d'un tiers depuis 2000. Pendant ce temps, les initiatives de restauration des terres et de résilience à la sécheresse continuent de souffrir d'un manque important de financement, la COP16 à Riyad devant donner la priorité à la mobilisation des financements des secteurs public et privé afin d'accélérer les actions correctives.

À propos de la COP16 de Riyad :

La conférence UNCCD COP16 aura lieu du 2 au 13 décembre 2024, près de Riyadh Boulevard World, en Arabie Saoudite. La conférence, intitulée « Notre terre. Notre avenir », marquera le 30ᵉ anniversaire de la UNCCD et vise à garantir une action multilatérale sur des questions essentielles telles que la résilience à la sécheresse, le régime foncier et les tempêtes de sable et de poussière.

Les journalistes sont invités à demander leur accréditation via le système d'enregistrement en ligne de la UNCCDhttps://indico.un.org/event/1005866/registrations/15631/(ORS).

Pour plus d'informations sur la COP16 de l'UNCCD, ou pour faire part de votre intérêt à participer à la zone verte, veuillez consulter le site UNCCDCOP16.org.

